為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄交警唯一女分隊長蔡欣妤 領軍打造左營友善交通

    高雄交警「新靚點」唯一女分隊長蔡欣妤，領軍打造左營友善交通。（警方提供）

    高雄交警「新靚點」唯一女分隊長蔡欣妤，領軍打造左營友善交通。（警方提供）

    2025/09/12 08:55

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市交通警察大隊迎來2位年輕分隊長上任，均是千中選一的人選，分別為左營分隊分隊長蔡欣妤及岡山分隊分隊長李俊德，其中一大「靚點」蔡欣妤分隊長，成為目前所有交通分隊中唯一的女性分隊長，格外引人注目。

    2名交通分隊長共同投入打造安全友善的交通環境，新任左營分隊長蔡欣妤，畢業於台灣警察專科學校第32期，並於107年通過警察特考三等考試，歷任鳳山分局警員、保安警察大隊警員、小港分局警員、巡官、左營分局巡官、文自派出所副所長等職務。

    新任岡山分隊長李俊德，畢業於台灣警察專科學校第22期，並於105年通過升等考試，歷任仁武分局警員、左營分局偵查佐、岡山分局交通組巡官等職務，累積豐富實務經驗，而在岡山分局交通組承辦業務期間，對於岡山轄區狀況及交通工作熟稔，能將專業知識靈活應用。

    2人昨午報到，今（12）日上崗，他們都表示以戒慎恐懼的心情加入新工作團隊，將把經驗及同理心放於工作上，打造友善的城市。

    交大大隊長黃元民表示，警察局拔擢兩位年輕有為的中堅幹部，歡迎兩位分隊長加入團隊，左營及岡山地區均為高雄市交通繁忙要區，期盼他們發揮專業與熱忱，帶領所屬同仁全力以赴，持續守護市民交通的安全。

    新任岡山分隊長李俊德年輕就已歷任許多職務，經驗相當豐富。（警方提供）

    新任岡山分隊長李俊德年輕就已歷任許多職務，經驗相當豐富。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播