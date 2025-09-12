高雄交警唯一女分隊長蔡欣妤 領軍打造左營友善交通

高雄交警「新靚點」唯一女分隊長蔡欣妤，領軍打造左營友善交通。（警方提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市交通警察大隊迎來2位年輕分隊長上任，均是千中選一的人選，分別為左營分隊分隊長蔡欣妤及岡山分隊分隊長李俊德，其中一大「靚點」蔡欣妤分隊長，成為目前所有交通分隊中唯一的女性分隊長，格外引人注目。

2名交通分隊長共同投入打造安全友善的交通環境，新任左營分隊長蔡欣妤，畢業於台灣警察專科學校第32期，並於107年通過警察特考三等考試，歷任鳳山分局警員、保安警察大隊警員、小港分局警員、巡官、左營分局巡官、文自派出所副所長等職務。

新任岡山分隊長李俊德，畢業於台灣警察專科學校第22期，並於105年通過升等考試，歷任仁武分局警員、左營分局偵查佐、岡山分局交通組巡官等職務，累積豐富實務經驗，而在岡山分局交通組承辦業務期間，對於岡山轄區狀況及交通工作熟稔，能將專業知識靈活應用。

2人昨午報到，今（12）日上崗，他們都表示以戒慎恐懼的心情加入新工作團隊，將把經驗及同理心放於工作上，打造友善的城市。

交大大隊長黃元民表示，警察局拔擢兩位年輕有為的中堅幹部，歡迎兩位分隊長加入團隊，左營及岡山地區均為高雄市交通繁忙要區，期盼他們發揮專業與熱忱，帶領所屬同仁全力以赴，持續守護市民交通的安全。

