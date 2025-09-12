為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中秋節吃文旦怎麼挑？ 3要訣報你知

    挑選中秋節應景水果文旦，台南區農改場提供3要訣，看果色、看果形、掂重量。（記者劉婉君攝）

    2025/09/12 08:07

    〔記者劉婉君／台南報導〕中秋節將屆，麻豆文旦受到颱風影響，產量減少，但風味及口感依舊，農業部台南區農業改良場提供簡單實用的挑選3要訣，幫助民眾「挑對文旦，吃得更對味！」

    場方表示，中秋正是品嚐文旦的最佳時機，文旦富含膳食纖維、維他命C與多種礦物質，兼顧美味與健康，屬於少數耐存放、後勁足的國產水果。全台文旦種植面積共3843公頃，主要產區分佈在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣等地，各產區於8月中旬後陸續採收上市，經約1週的辭水（俗稱消水），待果皮略為皺縮轉黃，果肉會漸變軟，吃進嘴果肉Q軟、滋味甘甜。

    場方指出，文旦果實品質受土壤質地、植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，民眾除可直接向熟識的柚農試吃購買，挑選時也可掌握3大訣竅「看果皮、看果形、掂重量」。

    首先，看果皮，挑選果皮光滑、油胞細緻者越佳，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻；如果想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色至黃色，若要久放，則可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，貯放於通風陰涼處。

    第2，看果形，果實形狀勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。

    第3，掂重量，不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多。超過600公克的較大果實，果肉豐厚、大口吃最過癮，小於400公克的果實，果肉相對較細緻、耐久放，各有特色。

