新中橫公路兩路段邊坡施工 9/15起實施交管措施

台16線22.1K地利路段，因將進行上邊坡災害坡面保護工程，9月15日至12月31日止將交管。（公路局信義工務段提供）

2025/09/12 07:56

〔記者張協昇／南投報導〕新中橫公路南投縣台16線22K+100地利路段、台21線76k+750頂崁路段，因將進行上邊坡災害坡面保護工程，地利路段從9月15日至12月31日止、頂崁路段9月15日至10月17日止，週一至週六將實施每小時放行10分鐘的交通管制措施，惟中午12時至1時不管制，週日及國定連續假期也不施工管制，公路局籲請用路人行經管制路段，配合現場人員指揮，於放行時段內盡速通行，以維用路安全。

公路局中區養護工程分局信義工務段指出，上述兩路段施工期間預計進行工區刷坡、掛網、打設自鑽式岩栓及噴漿作業，受限路寬僅2車道，刷坡恐坡面土石滾落至路面危及用路人行車安全，必須進行道路封閉管制，採每小時放行10分鐘，另施工材料及機具將占用一車道，廠商須於施工區域道路兩端實施機動交通管制，維持單線雙向管制通行。

請繼續往下閱讀...

信義工務段表示，管制放行時段內，如遇有臨時路況或施工影響行車安全之虞時，則將採機動管制措施，待阻礙因素排除後再予警戒放行，籲請用路人行經上述管制路段時，應於放行時段內盡速通行，避免於路途上隨意逗留駐足而徒增行車上風險或遭逢出口管制點封閉情形，也請用路人進入山區道路，應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

台21線76.75k頂崁路段，上邊坡土石滑落，9月15日至10月17日止將交管。（公路局信義工務提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法