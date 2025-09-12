馬祖公托零排隊 雲林縣府團隊驚豔

雲林縣長張麗善率領縣府團隊前往離島馬祖，展開一連3天的縣政交流。（圖為連江縣政府提供）

2025/09/12 07:31

〔記者俞肇福／綜合報導〕雲林縣縣長張麗善率領縣府團隊昨天（11日）第三度訪問馬祖，展開縣政交流之旅。雲林縣府團隊昨天下午參訪連江縣公托、縣民樂活體育館。對於連江縣「0到2歲政府養」、「公托零排隊」的成績，雲林縣府團隊直呼馬祖果然是「幸福城市」。

張麗善昨天下午率縣府團隊，在連江縣長王忠銘陪同下，參訪連江縣公托與縣民樂活體育館，由唐氏症基金會執行長林美智介紹馬祖公托現況。

請繼續往下閱讀...

王忠銘強調，「島島有公托」達標後，滿足青年家庭托育需求，讓父母可以安心就業；現有的連江縣新生兒生育補助為第一胎2萬、第二胎5萬、第三胎8萬，2026年起，生育補助提高到第一胎3萬、第二胎6萬、第三胎9萬，致力打造友善的育兒環境。

雲林縣府團隊分享近年在少子化、高齡化與氣候變遷挑戰下展現創新與韌性，「萬寶龍計劃」推升出生率，並以低碳智慧農業為核心推動ESG創生示範場域，成果亮眼。連江縣府則向雲林分享「菁英人才培訓計畫」成果，特別是去年赴新加坡參訪的心得。王縣長說，新加坡作為人口僅600多萬的城市國家，能創造發展空間，讓馬祖思考如何在僅1萬4000多人口、全國最小縣市的條件下，發揮獨特優勢，提升競爭力。

雲林縣府團隊也將在今天（12日）、明天（13日）參訪南竿與北竿「馬祖國際藝術島」策展點，體驗藝術創作與自然景觀融合的文化能量。

雲林縣長張麗善（圖左3）率領縣府團隊前往離島馬祖，展開一連3天的縣政交流，連江縣長王忠銘（圖右2）。（圖為連江縣政府提供）

雲林縣長張麗善率領縣府團隊前往離島馬祖，展開一連3天的縣政交流；連江縣政府人員在南竿機場外熱情相迎。（圖為連江縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法