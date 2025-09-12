為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    生活

    09/12 各報重點新聞一覽

    2024年全台區域發電、用電概況

    2024年全台區域發電、用電概況

    2025/09/12 07:04

    自由時報

    主張能源區域正義 陳其邁︰各縣市用電自己負責

    高雄興達電廠九日晚上發生火警，在野黨痛批執政黨能源政策失當。高雄市長陳其邁昨為高雄市民叫屈，他主張能源「區域正義」，強調各縣市要用的電應自行負責，高雄有約三十％電力送給外縣市，造成環境衝擊甚至意外，卻全部由高雄人來承擔，相當不公平。

    詳見主張能源區域正義 陳其邁︰各縣市用電自己負責

    「顏董代收代付總表」成A錢鐵證 顏寬恒涉貪等罪 二審仍判8年4月

    眾所矚目的國民黨立委顏寬恒，被控詐領助理費貪污與假買賣沙鹿莊園豪宅一案，台中地方法院去年依貪污治罪條例的「共同犯利用職務機會詐取財物罪」判刑七年十月，褫奪公權三年，另依刑法「共同犯使公務員登載不實罪」判刑六月，可易科罰金。高等法院台中分院昨駁回顏寬恒上訴，維持一審原判決，其中，貪污罪可再上訴三審，偽造文書罪則判決確定。

    詳見「顏董代收代付總表」成A錢鐵證 顏寬恒涉貪等罪 二審仍判8年4月

    中科院鵬園院區標案外洩 搜索達運光電 董事長聲押

    承接多項政府與軍方專案寬頻採購案的上市公司達運光電，前天遭桃園地檢署指揮調查局國安站人員搜索，並約談董事長陳碧霜與陳姓主管，昨將二人移送複訊，檢方認定陳碧霜涉案重大，聲請羈押。據了解，該公司疑涉不當取得中山科學研究院資訊通訊研究所林姓技術師外洩的「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料。

    詳見中科院鵬園院區標案外洩 搜索達運光電 董事長聲押

    聯合報

    美中外長通話 外媒：為川習會鋪路

    繼美中防長九日視訊通話後，美國國務卿魯比歐與中共中央外事辦主任兼外交部長王毅於十日通話。美方表示，兩人討論一系列雙邊關係問題。王毅說，美方近來採取的消極言行，不利於中美關係的改善與發展，尤其在台灣等涉及大陸核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。

    詳見美中外長通話 外媒：為川習會鋪路

    財劃法爭議 賴總統：屠刀不在綠手上

    台中市長盧秀燕等十五縣市首長日前聯合呼籲中央放下屠刀，賴清德總統昨天說，「屠刀不在民進黨手上」，之所以鑄成大錯，一方面藍營縣市長有地方包圍中央的心態，加上國會在野黨過半，完全不接受行政院提醒，也拒絕行政院所提出的覆議案才造成。行政院長卓榮泰明邀地方政府共商解方。

    詳見財劃法爭議 賴總統：屠刀不在綠手上

    中國時報

    賴批在野修財劃法鑄大錯

    《財劃法》爭議延燒，台中市長盧秀燕10日呼籲中央「放下大砍地方補助的屠刀」後，賴清德總統11日在新竹縣反嗆，「屠刀一直都不在民進黨手上」。他強調，南部縣市分配的部分比較少，對未來台灣均衡發展有負面影響。賴預告，行政院長卓榮泰周六將分批約見所有縣市長，希望資源分配較多的縣市應該要放下，照顧資源比較少的縣市，才有辦法討論出好結果。

    詳見賴批在野修財劃法鑄大錯

    普發現金1萬 最快10月下旬上路

    備受民眾期待的普發現金1萬元案，最快在10月下旬執行。行政院會11日拍板通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案》，民眾可選擇登記入帳或到ATM領取等5種方式。行政院長卓榮泰請財政部等部會提早準備執行計畫，方便民眾領取、杜絕詐欺，務必在特別預算公布1個月內啟動現金發放程序，使全民受惠。

    詳見普發現金1萬 最快10月下旬上路

    國民黨立委顏寬恒被控詐領助理費貪污與假買賣沙鹿莊園豪宅一案，台中高分院昨駁回顏寬恒上訴，維持原判，仍判8年4月。（記者廖耀東攝）

    國民黨立委顏寬恒被控詐領助理費貪污與假買賣沙鹿莊園豪宅一案，台中高分院昨駁回顏寬恒上訴，維持原判，仍判8年4月。（記者廖耀東攝）

    上市公司達運光電涉中科院鵬園院區標案外洩，董事長陳碧霜複訊後，檢方聲押。（資料照）

    上市公司達運光電涉中科院鵬園院區標案外洩，董事長陳碧霜複訊後，檢方聲押。（資料照）

    相關新聞
    生活今日熱門
