    首頁　>　生活

    各地炎熱局部高溫恐破36度 午後防雷陣雨 山區有局部大雨

    今日各地高溫普遍32至35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請務必做好防曬並多補充水分避免熱傷害。（資料照）

    今日各地高溫普遍32至35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請務必做好防曬並多補充水分避免熱傷害。（資料照）

    2025/09/12 07:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（12日）各地大多為多雲到晴，清晨西半部地區有零星短暫陣雨，台東、恆春半島不定時亦有零星短暫陣雨，午後在西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中山區有局部大雨發生，請留意午後天氣變化，外出建議攜帶雨具以備不時之需。

    今日氣溫方面，各地高溫普遍32至35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請務必做好防曬並多補充水分避免熱傷害。

    氣象署也針對雙北及彰化、台南、屏東、台東等6縣市發佈高溫資訊，6縣市均為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，提醒避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

    氣象署指出，南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及此低壓帶伴隨之水氣影響台灣附近天氣的程度。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間稍易累積污染物，午後受熱力作用，垂直擴散條件良好，空氣品質多為良好等級；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    未來天氣方面，週六至週日各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；9/13東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

    下週一至下週二環境為東南風，各地為晴到多雲，迎風面東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍稍微縮小，大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週三至下週四環境轉偏東風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週五至下下週日環境偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    32 ~ 40 31 ~ 40 32 ~ 38 29 ~ 36

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

