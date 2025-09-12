未來一週持續炎熱 專家估下週還有熱帶擾動、這天靠近台灣

氣象專家指出，目前雖已進入9月，下週預估仍陸續會有熱帶擾動發展的機會，包含菲島東部外海海域及關島東方外海，下週都有都有機會出現熱帶擾動，且其中一個可能會在後續靠近台灣。（圖擷自臉書）

2025/09/12 08:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，目前雖已進入9月，但受太平洋高壓增強影響，預估到下週四各地仍持續偏熱，今日慎防37度高溫。不過下週預估也陸續會有熱帶擾動發展的機會，包含菲島東部外海海域及關島東方外海，下週都有都有機會出現熱帶擾動，且其中一個可能會在後續靠近台灣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，進入9月份仍是颱風相當活躍的季節。由於太平洋高壓脊仍較強，而配置呈緯向分佈，縱使其中也可能有西風槽移入或干擾，包含9月中、下旬，亦可能再有熱帶擾動於南海或菲島東部外海海域生成或發展。

「林老師氣象站」表示，根據今晨美國模式模擬顯示，預估下週二於菲島東部外海海域將有一熱帶擾動生成，隨後循環境駛流場的導引，向西北行進，預估22日（下下週一）前後，非常靠近臺灣。

至於歐洲模式模擬則顯示，在下週一於菲島東部外海海域有一熱帶擾動生成，隨後向西北行進，在經過呂宋島後朝中國華南前進。另有一個熱帶擾動則是會在下週三前後，在關島的東方外海生成，隨後緩慢向西北方向前進，並於22日（下下週一）前後，非常靠近臺灣。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週日「太平洋高壓」逐漸增強，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至36度、南部24至37度、東部22至36度。

吳德榮表示，下週一至週四各地晴朗，白天炎熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣略增，花東偶有短暫降雨的機率。

吳德榮提到，根據最新各國模式期末的模擬顯示，「太平洋高壓」強度呈現分歧，「熱帶擾動」的發展及動向亦完全不同，故第1波「東北季風」南下，帶來明顯降溫的時間？或者「熱帶擾動」對台的威脅？目前模擬仍有很大的「不確定性」，應持續耐心觀察。

