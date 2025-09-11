屏縣1至8月捉7.4萬隻綠鬣蜥冠全台 民間獵人領走581萬禮券

今年起綠鬣蜥點交均須上傳照片至林業保育署指定的APP，強化透明管理機制，防止弊端發生。（屏東縣政府農業處提供）

2025/09/11 22:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣外來種綠鬣蜥肆虐，多年來移除數量均為全國之冠，今年有民間獵人加入後，增幅更是驚人，農業處統計，1至8月已捉逾7.4萬隻，仍遙遙領先其他縣市，其中有近5萬隻是由完成獵蜥訓練的民眾所移除、共領走超過581萬元的農會超市禮券；今年全縣全年移除量上看11萬隻，將是去年的2.5倍。

屏縣2019年起綠鬣蜥捕捉移除數量每年均為全國第一，去年逾4.2萬隻創新高，今年4月底起，完成教育訓練的民間獵人加入移除行列領取獎勵，捕捉量明顯上升，光是7月就有2萬1892隻，創下單月紀錄。

屏縣府農業處統計，今年1到8月綠鬣蜥已移除7萬4687隻，其中委由專業廠商捕捉的有2萬5297隻，由民眾捕捉的有4萬9390隻，佔全部移除量的6成6；以吻肛長30公分以上可領取250元、未達30公分領取100元農會超市禮券計算，今年至今民間獵人們共已領走581萬5950元禮券。

想要加入移除行列的民眾別心急，屏縣府表示，林保署規定，地方政府辦理綠鬣蜥移除教育訓練後，發給證明文件並載明移除期間，針對去年底至今年初完訓的706人，縣府所核發的證明效期是到12月31日，因此今年底前，會再開辦教育訓練課程，預計6場次、800名額供民眾報名，完訓後可於明年持續或加入移除行列。

綠鬣蜥野外橫行。（記者羅欣貞攝）

屏縣綠鬣蜥移除數量今年至今仍是全國最多。（屏東縣政府農業處提供）

屏東縣經受訓民眾移除綠鬣蜥可換農會超市禮券。（屏東縣政府農業處提供）

