    真有心！單攻玉山東峰遇雷擊劫後餘生 男女山友重返園區致謝

    玉山園區日前有男（中，黃雨衣）、女（下）山友，在玉山東峰遭雷擊受傷，排雲山莊人員立即趕赴救援，並協助2人下山送醫。（玉管處提供）

    2025/09/11 22:20

    〔記者劉濱銓／南投報導〕今年8月20日，玉山園區有一對男女山友單日往返玉山東峰，卻不慎遭雷擊受傷，所幸排雲山莊人員趕赴救援，順利下山就醫，劫後餘生的2人，昨（10日）特地到排雲管理站致謝，令工作人員備感窩心，直呼如此有心相當罕見。

    玉山國家公園管理處表示，山友的平安，是所有工作人員最大的回報；事發當下受傷山友通報遭雷擊，不過2人都還有意識，研判是落雷剛好打在山友附近，而女山友當時頭部受傷流血，可能是被雷擊噴飛的石頭打到，男山友出現全身麻痺，則可能是被雷擊的震波震到一時無法動彈，當時考量山區持續打雷，便請山友先下撤，再與排雲人員會合後協助下山，當晚下撤至排雲山莊，眾人再護送傷勢較重的女山友摸黑下山送醫。

    玉管處也說，此次意外也提醒山友，高山天氣變幻莫測，潛藏許多無法預知的風險，呼籲登山前應了解山區可能的天氣變化，遇到雷雨就要立即遠離山頂、稜線、空曠地、獨立樹木，避免使用金屬物品，並儘量在森林中尋找較低窪的谷地，保持蹲姿、降低身體高度，以避免雷擊傷害。

