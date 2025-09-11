為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中機場快線公車上路滿月 往返機場乘客佔逾半運量

    台中機場快線公車上路滿月。（市府提供）

    台中機場快線公車上路滿月。（市府提供）

    2025/09/11 22:14

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為加強台中國際機場交通，7月31日增設機場快線「台中國際機場-捷運文華高中站」，公車路線搭配機場航班起降時段規劃班次，新路線通車滿月，交通局統計，往返捷運文華高中站與台中國際機場的旅客占整體運量51.2%，展現新路線符合民眾需求。

    交通局長葉昭甫指出，台中國際機場是中部地區的重要國際門戶，市府積極推動機場聯外接駁公車，原已有19條行經機場的公車路線，今年再串聯捷運綠線，規劃機場快線「台中國際機場-捷運文華高中站」公車路線，讓民眾結合捷運綠線轉乘，僅需在捷運文華高中站轉乘即可快速達機場，節省時間與交通成本。

    交通局指出，機場快線「台中國際機場-捷運文華高中站」，自捷運文華高中站往機場方向沿路僅停靠3站，由機場往文華高中站原採直達模式，配合台中綠美圖年底將營運，8月新增停靠綠美圖站，盼讓旅客到台中能接觸台中藝文觀光熱點。

    機場快線上路滿月，交通局統計，往返捷運文華高中站與台中國際機場的旅客占整體運量51.2%；其中搭乘機場快線於機場下車的旅客，大多集中於下午1時至5時的時段，主要配合國際航線的搭機時間，在機場上車的旅客以集中於下午2時至4時為主，此時段也多為國際航班入境旅客，均顯示機場快線公車符合搭機乘客需求。

