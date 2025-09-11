名醫過馬路遇死劫 北市增設公車左轉時相、庇護島 行人更安心

中山南路、羅斯福路與愛國西路口完成改善現狀。（記者董冠怡攝）

2025/09/11 22:18

〔記者董冠怡／台北報導〕衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正，7月19日於中山南路、羅斯福路、愛國西路口過馬路時，遭欲左轉的公車輾過身亡。台北市交通局表示，日前已完成增設公車左轉時相、行人庇護島、退縮行穿線，提升路口照明，以及強化公車駕駛教育訓練與管理。記者實地走訪，路口新增3組行人庇護島，每組皆設2個行人號誌燈（雙向），相較以往路口距離好長、擔心秒數不足走不完，改善後更有安全感。

事故發生後，市長蔣萬安表示沉痛，第一時間指示一定要依法究責，並要求公車業者提出策進作為。交通局、警察局、交通管制工程處、公共運輸處、新建工程處、公園路燈工程管理處等單位會勘後，決議增設公車左轉時相；增設行人庇護島，將行穿線分段設計，縮短一次性穿越的風險，配合增設行人號誌燈，同步調整行穿線退縮；加強路口照明設備、強化公車駕駛教育訓練與管理，如今均完成改善。

請繼續往下閱讀...

交通局交通安全科長鄭麗淑、交工處交通規劃科長李薇婷說明，調整路口南往北方向綠燈遲閉的部分，增加遲閉秒數達16秒，讓左轉公車有更寬裕的轉彎時間，減少與對向直行車交織，確保行人通行安全；且於路口西側新增3組行人庇護島，每組都有設置2個行人號誌燈，西側南北向行人通行秒數拉長至83秒；配合行人庇護島，行穿線整體退縮約4公尺至5公尺不等。

關於調查進度，公運處業務稽查科長梁筠翎指出，現在正由地檢署偵辦中，尚未有調查結果。事發後已依公路法最高裁處標準，裁處欣欣客運9萬元，要求業者立即進行專案檢討、提出策進作為，並已全面針對所屬駕駛實施教育訓練，落實「右轉指差確認、左轉再三確認、停讓行人優先通行」等各項標準作業程序（SOP），另提升稽查考核強度與頻次，8月15日邀集市轄各公車業者自主辦理行車安全觀摩會。

欣欣客運董事長范大維7月20日請辭負責，新任董事長章元勳9月8日到職。

記者詢問，中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明建議六都公車等大型車輛加裝行人辨識安全防護系統，公運處回應，台北市公車已於今年3月全數完成安裝先進駕駛輔助系統（ADAS）設備，包含前方防碰撞預警、車道偏移預警及行車盲點偵測功能，希望能夠透過偵測與警示設備輔助駕駛，適時採取有效防衛駕駛動作，提升行車安全。

8月15日公車業者自主辦理行車安全觀摩。（公運處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法