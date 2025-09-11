航站大廳變畫室 金門航空站飛安宣導畫藍天、寫飛安

原本放滿供客人休息座椅的航站大廳一角，成了小朋友的畫室。（記者吳正庭攝）

2025/09/11 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕交通部民航局金門航空站今天舉辦年度飛航安全宣導活動，邀請在地國中、小學生逾100人參加寫生及書法比賽；偌大的航站大廳搖身一變為畫室，讓許多經過的旅客不禁流連駐足。

根據非正式統計，金門可能是全國學齡中兒童搭乘飛機密度最高的縣市，也因此，金門人從小就與飛機有一種不同的情愫；金門航空站主任林義勇說，金門機場早已是居民生活的一部分，從與家人搭機出遊，到赴台求學與父母揮手道別，再到年節返鄉團聚，甚至與多年未見的朋友在航班上重逢，機場見證了無數珍貴時刻。希望透過飛安宣導，讓學童認識飛航安全的重要，從小建立守護天空的責任感。

金門航空站表示，今年的國中書法與國小寫生比賽，有來自5所國中、15所小學110名師生參加。書法比賽以「機場四周及公告區域禁止從事遙控無人機飛航活動」為主題，寫生比賽安排在航廈觀景窗旁，學童透過全視野的落地窗，更能清楚看見飛機起降，將想像力延伸，發揮創意。

航站指出，飛安宣導主題包含「機場四周及公告區域禁止從事遙控無人機飛航活動」、「機場四周禁止施放有礙飛安物體」、「機場四周禁止飼養或放飛飛鴿」、「飛機上限制使用行動電話及相關電子用品」、「禁止攜帶上機或託運之危險物品及必須託運之可能影響飛航安全物品」、「請勿傳遞危害飛航安全不實訊息」、「禁止以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器」7項，金門航空站臉書將辦抽獎，獎項有國內線機票、飛機模型等。

小朋友聚精會神，描繪眼前飛機起降的實況。（記者吳正庭攝）

小朋友在金門航站大廳落地窗前，與飛機「面對面」作畫。（記者吳正庭攝）

金門航空站辦理飛安宣導，邀請國中生透過書法比賽寫下飛安警語。（記者吳正庭攝）

