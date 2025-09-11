高雄極大4里拆分為11里 楠梓清豐里開會意見曝

楠梓區清豐里今開里調整說明會，李姓大樓主委發言非常贊同市府拆里。（記者陳文嬋攝）

2025/09/11 22:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市總人口數272萬多人，全國前十大里中包辦6里，左營、仁武等4里確定拆分11里；楠梓區清豐里今天開會，正反意見都有，過程平和順利，民政局持續推動拆分2里，鼓山區龍水里意見分歧，公所將擇期開會討論。

高雄有890里，全國前十大里中包辦6里，光左營區就有3里，包括全國最大里福山里，以及菜公里、新上里；鼓山區龍水里排名全國第二，還有楠梓區清豐里、三民區鼎泰里。

請繼續往下閱讀...

民政局啟動里調整計畫，楠梓區清豐里今天開說明會，地方拆與不拆意見都有，清豐里長戴佑東認為市府推動拆里政策過於倉促，他提出四大問題，社會住宅包括托嬰中心等不能因拆里影響整體里民權益等，里鄰應同時整編讓里業務更有效率，回饋金分配問題等，攸關里民權益與福利，目前尚未開會決定，站在客觀立場，市府應先釐清確定後，再推動分里政策，以保障里民權益與公平性。

李姓大樓主委指出，清豐里範圍太大，人口數又多，里長要服務太多人難以負荷，在所有資源服務、不會改變前提下，她非常贊同市府拆里，有2位里長服務里民是很好的方式，讓服務與資源更到位；戴姓居民說，不贊同分里，清豐里發展快速，市府推動分里政策，應先通盤考量、做好決策，包括學區是否變動、回饋金如何影響分配，再來推動比較圓滿；民政局回應，里先調整後才有鄰調整空間，且回饋金總額不變里民權益不變，也會保障現有清豐里民權益與福利不受影響。

此外，左營福山、菜公、新上里及仁武區八卦里已完成地方說明會確定拆分，福山里將調整為福山、福華、福檳、福榮4里，菜公里將調整為蔡公、高鐵、葫蘆3里，新上里將調整為新上、新超2里，仁武區八卦里將調整為八卦、八德2里，楠梓區宏南里併入宏毅里；民政局將於今年12月24日前，完成法制程序定案，明年7月實施新里調整案，趕上明年底里長選舉。

清豐里長戴佑東自製簡報，提出四大問題，希望市府先開會決定後，再推動分里政策。（記者陳文嬋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法