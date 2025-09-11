廚餘山滾開！ 彰化「黑水虻」軍團對抗生廚餘成效出爐

黑水虻軍團進駐彰化和美清潔隊，幫忙消滅生廚餘，環保局安排縣議員前來參訪。（和美清潔隊提供）

2025/09/11 21:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中大甲出現1200噸臭翻天的廚餘山，而彰化縣在去年7月實施垃圾分類新制，生廚餘回收量翻倍，讓原本僅有的田尾堆肥中心吃不消，差一點就要上演「廚餘山」場景。今年派出地表最強的廚餘清道夫「黑水虻」軍團，「吃光光」7個鄉鎮市每月200噸的生廚餘！

環保局表示，彰化縣有田尾堆肥中心，每日可處理600公噸生廚餘，從今年5月加入和美半自動化黑水虻貨櫃屋，每月可處理200公噸生廚餘，原則上處理全縣26鄉鎮市的生廚餘量能已充足。

目前熟廚餘大多是交由養豬業者煮熟當作飼料，但環保局指出，熟廚餘一度因為非洲豬瘟，無法當作豬飼料，因此有必要提前因應。而黑水虻可以吃生廚餘，也可以吃熟廚餘，和美現有設備則是以生廚餘為主，混入部分熟廚餘來達到最佳配方。

環保局長江培根強調，彰化縣處理生廚餘仍以南彰化的田尾堆肥為主，北彰化的和美黑水虻貨櫃屋為輔，讓回收的生廚餘都能進入循環經濟。

和美鎮長林庚壬表示，希望和美黑水虻基地能夠分階段擴大，讓鄰近鄉鎮市生廚餘都載到和美處理，不只去化廚餘，更能減少碳足跡排放。

彰化垃圾分類新制上路後的廚餘翻倍，原有堆肥中心不夠用，在和美新增黑水虻貨櫃屋來處理。（資料照，記者劉曉欣攝）

黑水虻是地表最強的廚餘清道夫。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化環保局在和美成立半自動化黑水虻貨櫃屋，來解決生廚餘暴增的棘手問題。（資料照， 記者劉曉欣攝）

