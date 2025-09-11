交通部要求駕駛艙裝監視器 高鐵工會反對 鐵道局：接軌國際安全標準

高鐵企業工會今天發表聲明反對駕駛艙裝設監視器。（取自高鐵企業工會臉書專業）

2025/09/11 21:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕高鐵、台鐵曾發生過站未停或是停車不當事件，交通部長陳世凱之前曾表示，按照國家運輸安全委員會建議，要在列車駕駛艙裝監視器。高鐵企業工會今發表聲明反對，並不排除採取任何方式抗爭到底。

高鐵企業工會今天發表聲明指出，工會與各鐵道機構陸續在交通部鐵道局針對駕駛艙加裝監視器案討論，都反對加裝監視器，但近日得知交通部竟以行政指導要求限期完成安裝，讓他們深感錯愕，並強烈表達反對立場。

請繼續往下閱讀...

工會強調，全世界高速鐵路列車都沒有設置駕駛艙監視器，因高鐵列車與航空飛行器一樣依儀器運轉，關鍵系統資訊都記錄在原廠事件記錄器，且資料精度與範圍遠優於監視器影像，相關資料足以還原事實與釐清原因。

高鐵工會指出，調查手段是否過當的標準，應視比例原則中之必要性與合適性，相關作為應採對權利侵害最小的手段，更需確保設備的裝設有助於目的達成。高鐵企業工會揚言，若交通部執意執行，將依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底。

鐵道局表示，推動鐵路列車駕駛艙裝設影音紀錄器的修法作業經多次與鐵路機構溝通；現階段是盼推動鐵路機構自主提升駕駛艙安全措施，並強調，駕駛室裝設影音紀錄器是為讓事故調查能依據客觀證據進行，避免責任歸屬過度仰賴口述與推測，導致司機員承擔不實誤會。

鐵道局指出，且紀錄供事故調查所用，僅拍攝列車運轉時駕駛室內駕駛台手部的操作情形，已確保駕駛隱私，這也是自2018年普悠瑪事故後，國家運輸安全調查委員會所提出的改善建議，並與國際鐵道安全標準接軌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法