    首頁　>　生活

    高雄表揚體育有功人員 倪嘉苹獲終身成就獎

    「終身成就獎」頒給已故舉重國手倪嘉苹，由她的先生張震球（高雄市角力委員會主委）及小女兒張孆之（右一）代表受獎。（運發局提供）

    2025/09/11 21:33

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府運動發展局今（11）日舉辦「114年高雄市體育有功人員表揚典禮」，公開表揚傑出選手、績優教練、優秀裁判、體育團體、熱心體育、卓越貢獻及終身成就等7類獎項，共60人獲獎，陳其邁把「終身成就獎」頒給已故舉重國手倪嘉苹，由其丈夫張震球與女兒張孆之代表接受 。

    運發局表示，倪嘉苹曾在1990年為中華隊拿下重返亞運的第一面獎牌，也曾參加8次世界盃，2次獲得銀牌， 2009年即使身體抱病，仍堅持協助世界運動會志工招募工作，畢生投入運動教育及學術發展，終身成就獎是對她奮力不懈生命歷程的肯定。

    此外，「年度最佳男選手」為文山高中吳慕安，他代表台灣參加2024年聖保羅世界聽障青年運動會聽覺障礙200公尺獲得殿軍，雖然後天聽障讓他一度無法適應突然安靜的世界，但他克服困難，跑進國際舞台、讓台灣發光。

    「年度最佳女選手」為陳映竹，她從競速滑輪轉戰大道速度滑冰，克服各種困難，籌措經費孤身前往加拿大訓練，最終奪得女子100公尺銅牌、也是台灣35年來參加亞洲冬季運動會史上第一面獎牌。

    陳其邁市長說，「運動部」成立，台灣在推動運動發展上正式邁入嶄新里程碑，新任部長李洋是名年輕優秀的選手、也是兩屆奧運金牌，擔任運動部部長，非常具有代表性的意義，象徵體育政策由體育人來決定，更能了解體育人的需求，期盼所有非常傑出的運動選手們，不論在各級學校或各項比賽都能夠展露鋒芒，成為高雄的榮耀。

