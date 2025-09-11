為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台江阿公圓夢 黃建霖、黃新弟人生演唱會感動全村

    黃建霖與黃新弟將於明（12）日在台江文化中心舉辦人生詞曲創作發表會。（圖由台南社大台江分校提供）

    黃建霖與黃新弟將於明（12）日在台江文化中心舉辦人生詞曲創作發表會。（圖由台南社大台江分校提供）

    2025/09/11 21:21

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「阮有一個夢」—兩位台江阿公黃建霖與黃新弟，用歌聲實現人生夢想。雖年過半百，他們在社大台江分校學習作曲與詞曲創作，短短2年間共創作近百首歌曲，其中包括為家鄉溪南寮金獅陣特別創作的「陣頭」，也有獻給妻子的愛情之歌。他們將於明（12）日舉辦人生詞曲創作發表會，人生圓夢。

    黃建霖57歲，從小喜愛唱歌，一直夢想辦一場屬於自己的演唱會。此次演唱會不僅是個人圓夢，也是向家鄉致敬。他曾任溪南寮興安宮主委，熱心公益，這次特別創作「陣頭」，弘揚金獅陣精神，也創作「伴阮真愛」獻給辛勞一生的妻子。黃建霖說，能和祖孫三代一起參與演唱會，是他人生中最感動的時刻。

    黃新弟今年64歲，年輕時就渴望辦演唱會。過去從未學過樂理的他，來到台江分校後用一年半時間從零開始學習作曲，創作歌曲帶來滿滿成就感。他將在演唱會演唱自己創作的「要攬猶原是你」，獻給一生支持他的妻子。黃新弟表示，這場演唱會讓他終於實現人生夢想，也感受到家鄉與家人的溫暖。

    台南社大台江分校表示，透過「一村一廟一樂團」計畫，鼓勵鄉親在地學習與藝文參與，培育積極公民與社區藝文人才。黃建霖與黃新弟以行動詮釋「學習無年齡限制」，他們勇敢追夢、用歌聲寫人生的精神，值得大家喝采。

    這場「阮有一個夢」演唱會，將於明日晚上7點30分，在台江文化中心舉辦發表會。

