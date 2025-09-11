疑揪千元遊廈團 馬老師稱「警安排和當事人碰面」 金城分局否認

「馬老師」聲稱全案已交由警方處理，且「警方將安排本人與當事人到場」，遭警方否認。（記者吳正庭攝）

2025/09/11 21:35

〔記者吳正庭／金門報導〕被疑為「1000元遊廈門」低價旅遊團揪團人「馬老師」今天發出「澄清聲明」，聲稱全案已交由警方處理，且「警方將安排本人與當事人到場」；不過，警方也強調，「未安排雙方當事人協調」、「馬女士並未主動提出告訴」。

楊姓網友反映，父親8月參加廈門旅遊，團費只要1000元，卻花了6萬多元買回乳膠床墊等高價物品，讓她覺得父親遭強迫消費，為此還專程前往廈門爭取消費權益。

消息一出，曾在社區大學教授舞蹈的中國配偶「馬老師」被指為揪團人；馬老師以「馬雪峰」在臉書發出「澄清」文，強調她無辜，案件已交警方調查，下午4點警方將安排她與當事人到場釐清真相。

下午4點，馬老師在金門縣警察局金城分局前向媒體表示，她原本只是和3位朋友聊天想出去散心、獲得附和，於是乾兒子出面張羅找旅行社，沒想到越來越多人報名，有42人要參加7月31日到8月3日的4天廈門遊。她說，行程表有註明消費點，購物都是自願的、沒有強迫。

她還指出，有和上網「發文的人」約在分局見面，隨即進入金城分局。不過，警方說，事前未安排馬女士與當事人協調，馬女士到分局後只有說明個人看法，並未提告即離開。

交通部觀光署表示，已接獲檢舉調查，包括招攬者是否具備合法旅行社執照、是否有強迫消費情事，一旦違法屬實，非旅行業者違法經營旅行業務，依發展觀光條例，得處10萬元以上、200萬元以下罰款。

「1000元遊廈門」宰客風波 「馬老師」下午前往警局釐清

「馬老師」說，她的身心受到嚴重打擊，相信公道自在人心。（記者吳正庭攝）

