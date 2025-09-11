潮州鎮光春圓環改建還不見成效 竟躍事故熱點榜首

光春圓環才剛剛改建。（記者陳彥廷攝）

2025/09/11 21:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州警方公布今年事故排行榜，其中光春圓環再度登上榜首，由於光春圓環才剛剛改建，卻未明顯降低，引來居民關注甚至不滿，不過警方指出，由於新的事故熱點統計正好是標線新劃設之後，成效仍在觀察。

潮州警分局分析近期交通事故樣態並公布轄區內的易肇事路口，榜首為介壽路、長春路；第二多為金陵街、仁愛路口；第三多為新生路與民族路口，而往常常見的燒冷冰圓環在標線改造後，不僅迅速掉出前三，這次的統計更是一舉掉出前10名，成效看來相當明顯。

不過，榜首的介壽路、長春路口，就是廣義的光春圓環區域，由於當地才剛進行標線改造，但卻沒有明顯減少，是引來不少居民嘲諷「改半套的圓環成效堪慮」或批評、「縮減車道反而沒有達到車速變慢的效果」。

警方表示，光春圓環本來車流量就大，且還有外地車輛主要進入的介壽路，在對地勢熟悉度難免有落差，且發生的車禍皆屬較輕微的財損車禍或輕傷車禍。

光春圓環原欲改建為號誌路口，但當時地方興起「保留」聲浪，後續折衷採標線型圓環，若是無法改善，可能會再朝號誌路口的方式調整。

