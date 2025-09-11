2狼醫遭懲戒！醫師公會全聯會籲明定裁罰基準 醫事司：可討論

台大醫院。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院婦產部爆出嚴重的性平案件，台北市衛生局昨天公布對前台大醫師黃信穎、陳思原的懲戒結果。因應相關事件，醫師公會全聯會除了修正「醫師倫理規範」，也呼籲主管機關明確規定重大性不端最低處分，訂定詳細懲戒規範；衛福部醫事司則回應，對於未來是否要有一致的裁罰基準，可以討論。

台大醫院前住院醫師黃信穎在職期間性侵女病患，經法院判刑3年；台大醫院婦產部前主任陳思原涉嫌性騷多名女同事，台大醫院調查確認「性騷擾事件成立」，依醫師法移付懲戒。

台北市衛生局發文公告2人經醫師懲戒委員會決議結果，黃信穎執業執照遭廢止，命於1年內接受繼續教育學分30學分，包含10學分性平、20學分醫學倫理；陳思原則遭處停業3個月。

醫師公會全聯會今晚發布新聞稿指出，全聯會對性侵害與性騷擾「零容忍」，9月7日會員代表大會更通過修正「醫師倫理規範」，明確將住院醫師或其他相關人等遭受不當性騷擾的情形納入違反倫理規範的範疇。

不過，醫師公會全聯會也建議，對於涉及病患性侵害、藉診療之名實施不當接觸等行為，應立法明訂「強制撤銷執照」或「不得低於一定年限停業」等規範，而非現行籠統授權作法，以利各界遵守，並建立裁罰一致性，且相關醫師若欲回復執業，必須完成性別平等、醫學倫理、創傷知情等專業訓練，並通過外部稽核。

對於醫師公會全聯會訴求，醫事司長劉越萍說，根據「醫師法」的懲戒規定，最嚴重可廢止醫師證書，其次是停業、撤銷執業登記，本來就有不同層次的懲處規範，未來對於裁罰基準是否要有一致的規範，是可以討論的。

但劉越萍提到，依據現行規定，裁罰作為會與醫師公會、衛生局討論，而事件嚴重程度跟性平三法的規範有關，案情屬輕、中、重尚需要釐清，如何建立共識、怎麼做會比較好，這方面是可以改進的。

