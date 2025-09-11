為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中秋集愛 台南庇護工場推禮盒傳遞幸福滋味

    台南市6家庇護工場今年中秋節以生肖蛇結合玉兔、月餅等意象，推出多款兼具創意與溫度的禮盒，市民在傳遞祝福時，也能參與公益行動，讓佳節更添溫暖。（記者王涵平攝）

    台南市6家庇護工場今年中秋節以生肖蛇結合玉兔、月餅等意象，推出多款兼具創意與溫度的禮盒，市民在傳遞祝福時，也能參與公益行動，讓佳節更添溫暖。（記者王涵平攝）

    2025/09/11 21:22

    〔記者王涵平／台南報導〕台南市6家庇護工場今年中秋節以生肖蛇結合玉兔、月餅等意象，推出多款兼具創意與溫度的禮盒，市民在傳遞祝福時，也能參與公益行動，讓佳節更添溫暖。

    南市勞工局今日舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，邀集勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、轄內五大總工會及多家企業參與，共同抽出各家庇護工場推出象徵金蛇年好運的產品卡，推廣庇護商品，展現支持身心障礙朋友穩定就業的行動力。

    勞工局長王鑫基表示，庇護工場長期提供身心障礙者工作訓練與穩定就業機會，不僅是就業場所，更是協助身障朋友學習成長、培養專業技能並實現自我價值的重要據點。庇護員工以實際行動投入商品生產，從原料挑選、製作到包裝出貨，每個環節都充滿努力與用心。

    展翼庇護工場今年推出「多寶閣雙層禮盒」，內容包含琥珀蛋黃酥與三款手工餅乾（咖啡杏仁、橙香抹茶、榛果牛奶），特別由專業烘焙師傅指導，打造獨特風味；蓮心園庇護農藝工場推出「紫蘇梅+日曬米禮盒」；喜憨兒台南庇護工場則推出「烏金干貝醬禮盒」，精選台灣野生烏魚子、國寶櫻花蝦與干貝絲調製的XO醬。

    菩提澄園庇護工場推出純素的「澄月柚香禮盒」內容包含低溫烘焙香脆腰果，以麻豆大白柚製成的天然柚子蔘喉糖，以及用傳統工法製作的在地茶包，簡單沖泡即可享受茶香與自然甘味；創義印務設計庇護工場客製化的暖心同行帆布包，附上吉茂庇護工場依照客戶指定的造型主題製作的客製鑰匙圈。

    台南市6家庇護工場今年中秋節以生肖蛇結合玉兔、月餅等意象，推出多款兼具創意與溫度的禮盒，市民在傳遞祝福時，也能參與公益行動，讓佳節更添溫暖。（記者王涵平攝）

    台南市6家庇護工場今年中秋節以生肖蛇結合玉兔、月餅等意象，推出多款兼具創意與溫度的禮盒，市民在傳遞祝福時，也能參與公益行動，讓佳節更添溫暖。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播