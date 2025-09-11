中秋集愛 台南庇護工場推禮盒傳遞幸福滋味

台南市6家庇護工場今年中秋節以生肖蛇結合玉兔、月餅等意象，推出多款兼具創意與溫度的禮盒，市民在傳遞祝福時，也能參與公益行動，讓佳節更添溫暖。（記者王涵平攝）

2025/09/11 21:22

〔記者王涵平／台南報導〕台南市6家庇護工場今年中秋節以生肖蛇結合玉兔、月餅等意象，推出多款兼具創意與溫度的禮盒，市民在傳遞祝福時，也能參與公益行動，讓佳節更添溫暖。

南市勞工局今日舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，邀集勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、轄內五大總工會及多家企業參與，共同抽出各家庇護工場推出象徵金蛇年好運的產品卡，推廣庇護商品，展現支持身心障礙朋友穩定就業的行動力。

勞工局長王鑫基表示，庇護工場長期提供身心障礙者工作訓練與穩定就業機會，不僅是就業場所，更是協助身障朋友學習成長、培養專業技能並實現自我價值的重要據點。庇護員工以實際行動投入商品生產，從原料挑選、製作到包裝出貨，每個環節都充滿努力與用心。

展翼庇護工場今年推出「多寶閣雙層禮盒」，內容包含琥珀蛋黃酥與三款手工餅乾（咖啡杏仁、橙香抹茶、榛果牛奶），特別由專業烘焙師傅指導，打造獨特風味；蓮心園庇護農藝工場推出「紫蘇梅+日曬米禮盒」；喜憨兒台南庇護工場則推出「烏金干貝醬禮盒」，精選台灣野生烏魚子、國寶櫻花蝦與干貝絲調製的XO醬。

菩提澄園庇護工場推出純素的「澄月柚香禮盒」內容包含低溫烘焙香脆腰果，以麻豆大白柚製成的天然柚子蔘喉糖，以及用傳統工法製作的在地茶包，簡單沖泡即可享受茶香與自然甘味；創義印務設計庇護工場客製化的暖心同行帆布包，附上吉茂庇護工場依照客戶指定的造型主題製作的客製鑰匙圈。

