    首頁　>　生活

    小琉球人潮爆！新設配水池完工 總蓄水量破萬噸

    小琉球原有的五千噸蓄水池。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/11 21:06

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球是國旅熱點，人潮暴增下，多年前就曾出現在旺季時分區供水甚至無預警無法取水情形，水公司為增加供水量，啟動新增配水池計劃，近期已加入配水行列，現最大配水量為11800公噸，將可穩定旅遊盛地的供水。

    小琉球年旅客量已在140萬人次上下，民宿林立下用水量大增，從2015年起就陸續傳出缺水情形，更曾在民俗盛事「迎王」時停水，2016年莫蘭蒂颱風亦曾停水長達1週，水公司高層視察後決定興建新的大型配水池，後續又曾發生因加壓站故障等須分區供水的情形。

    小琉球為純珊瑚礁島嶼，因蓄水池重量重，可大面積且承重無虞的素地難覓，光是在尋找、取得土地上就花費不少時間，後續整地開挖時，更碰上挖掘到文化遺址，水公司只能暫停或是變更設計，讓水池加入水網的時間延後。

    小琉球原位處牡丹水庫供水管線末端，且須仰賴海底管線送水，過去人潮爆量的特殊時期，因無較大蓄水設備調配，影響居民與旅客穩定用水，為穩定供水，水公司耗資1億多元，並克服土地取得、文化遺址處理、材料與機具運輸，及天候與海象不確定性等挑戰，於日前完成新蓄水池。

    「多年來尖峰用水增加達2000甚至3000噸左右」，自來水公司屏東區營業處指出，近年小琉球遊客量處高檔，用水均量暴增，旺季尖峰日用水量可達7000噸，最高峰日甚至達7300噸，若連續多日如此還會「入不敷出」，因此在中央、地方政府及各界協助下順利完工，總蓄水量已提升至11800噸，提升供水調度韌性，增加應變能力。

