    首頁　>　生活

    高雄大樹山坡地堆置巨量廢棄物 環局重罰2地主600萬移送法辦

    橋檢會同禍雄市府聯合稽查。（高雄市政府提供）

    2025/09/11 20:51

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大樹區4.6公頃山坡地遭非法堆置土石2萬多立方公尺、營建廢棄物1萬4千立方公尺，檢警環今天會同地主強制進入查緝，環保局重罰2名污染行為人地主共600萬元，移送法辦，全案依廢清法擴大偵辦。

    大樹區統嶺社區4.6公頃山坡地農牧用地是水利局列管違規地號土地，108年及109年遭人違規堆置土方，水利局依違反水土保持法，裁罰2次共20萬元，要求移除堆置土方。

    檢警環109年查獲遭人非法堆置污泥廢棄物800多噸，橋頭地檢署將2家公司、5人依廢清法起訴，112年12月完成污泥廢棄物清理，橋院去年11月判決有罪確定，環保局持續非法棄置列管。

    環保局今年6月稽查發現山坡地堆置大量土石方，違反農地農用及水保法規定，由水利局依水保法三度裁罰6萬至30萬元，並移送法辦、限期改正，要求復原植生覆蓋。

    此外，仁武警分局今年4月接獲線報非法堆置廢棄物，報請橋檢指揮偵辦，環保局9月二度以無人機空拍，發現新增營建廢棄物，檢警環今會同地主即時強制進入查緝。

    檢警環初估山坡地堆置土石方2萬多立方公尺、營建廢棄物1萬4千立方公尺，先依廢清法裁處污染行為人許姓、廖姓地主，各重罰最高300萬元罰鍰，並依廢清法移送法辦，持續追查其他污染行為人，全案擴大偵辦中。

