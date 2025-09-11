iPhone掛繩1890元！他驚呼比擦拭布還盤 網貼「1產品」更狠賣2萬

網友發文質疑，發表會中頻繁出現的「iPhone掛繩」竟要價新台幣1890元。（圖截自Apple官網）

2025/09/11 22:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）發表會落幕後，最新配件陸續上架。網友發文質疑，發表會中頻繁出現的「iPhone掛繩」售價竟高達新台幣1890元，他不禁懷疑其是否比當年的蘋果擦拭布「還盤」。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友在PTT以「iPhone掛繩憑什麼賣1890」為題發文指出，蘋果發表會結束後，他到Apple Store查看新品，沒想到發表會上頻繁出現的掛繩，售價竟高達1890元。掛繩材質只是PET紗線，卻能賣到這樣的價位，他不禁直呼，「這東西盤的程度是不是已經超越擦拭布了」？

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，許多網友認同原PO的看法，「成本可能10塊都不到」、「超盤，這種東西為什麼不附送，完全把果粉當盼仔」、「這就是品牌價值，專薛盤子，讓盤子有莫名的優越感」、「不合理的價格，是送人用的」、「掛繩1890、行動電源3290，盤到可憐」。

但也有部分網友持不同看法，認為產品定價不單只反映成本，「市價不是只包含成本、技術性和稀缺性，還包含品牌的溢價。把品牌做大後，本來就可以享受到品牌價值的紅利」、「當初出擦拭布一堆人也在噴，結果就真的貴有道理，實際用過再來評價吧」、「賣的出去表示價錢就合理，銷量會說話」。

另有網友貼出蘋果先前推出售價高達20900元的Apple Mac Pro輪組套，笑稱那才是真正的「盤中之王」，相較之下，掛繩顯得親民許多。

有網友笑稱，蘋果先前推出售價20900元的Apple Mac Pro輪組套，才是真正的「盤中之王」。（圖截自Apple官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法