週五大台北等3地區飆36度！午後山區留意局部大雨

週五大台北、中南部及台東地區會有局部36度左右或以上高溫發生機率，西半部及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/09/11 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕週五（12日）台灣各地及澎湖地區多雲到晴；金門、馬祖則有局部短暫陣雨。午後，西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週五各地大多為多雲到晴，清晨西半部將有零星短暫陣雨；東南部、恆春半島不定時也有零星短暫陣雨。中午過後，西半部及其他山區，恐有局部短暫雷陣雨；其中各地山區也有局部大雨發生機率，請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具，以備不時之需。

溫度方面，週五各地高溫普遍32到35度，其中，大台北、中南部及台東地區會有局部36度左右或以上高溫發生機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到32度；金門為晴時多雲，約27到32度；馬祖為晴時多雲，約27到32度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末到下週二台灣會維持東南風到偏東風的環境，各地將維持類似的天氣型態，除了要注意午後雷陣雨之外，仍要小心36度左右高溫。

紫外線指數方面，週五各地均為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，清晨及夜間西半部稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五局部高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五清晨及夜間西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

