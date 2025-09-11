遏止美濃農地盜採濫填 高市府追加裁罰1130萬元

美濃爆發農地盜採，市府加重裁罰。（高市府提供）

2025/09/11 19:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄美濃地區近日爆發農地盜採與廢棄物回填事件，農地被挖出深達20公尺、面積超過6公頃的巨大坑洞，高市府下重手，啟動強力掃蕩巡查，今（11日）晚間宣布再加重裁罰1130萬元，共累計重罰1430萬元。

高市經發局說明，美濃區新吉洋段1103等6筆地號，今年3月、6月依土石採取法共裁罰300萬元，因逾期未回填整復，已依區域計畫法移送地檢署偵辦中，8月27日市府會同橋檢稽查，行為人已收押。

請繼續往下閱讀...

昨天市府再次前往聯合稽查後，環保局今天再依違反廢棄物清理法第36條規定，重罰地主及行為人各300萬元罰鍰，合計600萬元。經發局也依土石採取法加重裁罰500萬元，地政局則依區域計畫法法裁罰30萬元，合計1130萬，加上之前的300萬，累計重罰1430萬元。

經發局重申，市府整合各單位，已啟動強力掃蕩巡查，由環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局並於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事，本案現在正由橋檢偵辦中，市府一定會同檢調嚴查嚴辦，絕不寬貸。

經發局強調，除與檢調單位合作查辦外，市府將持續於美濃、六龜、杉林、旗山區盜採熱區，展開農地聯合稽查，一旦如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除，全力打擊盜採行為，從源頭監管遏止不法，也將持續促請中央，加速土石採取修法工作納入刑責。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法