2025亞太永續博覽會 長榮航空「綠色天空」參展獲雙獎肯定

長榮航空以「綠色天空．攜手同行」為主題，參展2025亞太永續博覽會。（長榮航空提供）

2025/09/11 20:31

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025亞太永續博覽會9月11日至13日在台北世貿一館舉行。長榮航空參展，展示引進AeroSHARK仿生薄膜技術、永續航空燃油（SAF）使用及最新環保機上用品等；其提出的減碳及永續行動，今於會中獲頒兩獎肯定。

長榮航空表示，身為唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，規劃6大項目，淨零碳排策略、SAF製作歷程、仿生科技AeroSHARK、航空盤櫃再生利用、機上環保服務用品和社會參與及行動。

請繼續往下閱讀...

為提升觀展體驗，長榮航空將AeroSHARK薄膜與SAF製程階段原料搬進展場，並搭配志工導覽解說與互動。現場規劃闖關遊戲，民眾透過手機掃描各區QR Code互動，闖關成功可獲禮品。

長榮航空關注發展遲緩兒童的「讓我伴你飛─兒童早期療育關注支持計畫」、航空盤櫃再生設計競賽「再生之鋁，飛淨未來」，獲2025第五屆TSAA台灣永續行動獎金級肯定，活動紀錄片獲2025第九屆台北金鵰微電影展永續微電影金獎與銅獎殊榮。長榮航空總經理孫嘉明今於博覽會代表受獎。

長榮航空表示，即將推出的商務艙Maison Kitsuné睡衣含50%rPET回收塑料，過夜包內瓶罐亦選用PCR消費後回收塑料製成；日前也與台塑石化簽署合作備忘錄，5年內採購2萬噸SAF，預估減碳逾5萬噸。此外，我國尚未實施壬基酚禁用政策前，長榮航空即完成多項維修清洗劑的技術替代與驗證，成為台灣首家成功在飛機引擎維修與機體保養流程中導入無NPE航太清洗劑的航空公司。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法