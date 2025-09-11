再等一等！紓解一中商圈停車窘況 中賓立體停車場明年試營運

中賓立體停車場BOT案啟動，預計明年10月試營運。（圖：市府提供）

2025/09/11 19:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北區一中商圈連結百貨及中國醫藥大學附設醫院等，人流車潮密集，周邊停車一位難求，台中市政府配合崇德殯儀館改建計畫，推動「中賓立體停車場BOT案」，原平面停車場改為立體化，可釋出401個汽車停車位，較原來增加203個，交通局指出，預計明年10月試營運。

交通局長葉昭甫指出，中賓立體停車場位於北區五義街、錦新街、五順街與育才北路間，鄰近中國醫藥大學、中友百貨、一中商圈及北區國民運動中心，因商業活動及就醫等需求，人流車潮密集，停車空間供需失衡，市府配合附近崇德殯儀館改建計畫，先完成停車場建設，再進行殯儀館改建的期程，與中國醫藥大學簽約，先推出「中賓立體停車場BOT案」，盼藉由民間參與的BOT案，加速停車場改造行動。

台中市停車管理處指出，中賓停車場現況為178席汽車平面停車場，未來將興建地上4層及地下1層立體停車設施，新增401席汽車位、375機車位、32槍快充充電樁及快充站附屬店鋪。

葉昭甫指出提到，此案契約許可年期為50年，預計明年10月試營運，預期能有效紓解北區商圈、校園、醫療及崇德殯儀館等場域的停車空間。

市府與中國醫大合作推動中賓立體停車場BOT案。（圖：市府提供）

