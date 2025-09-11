不堪豬價高漲！員林拉仔麵靈魂配菜「肉速尾」喊停售

受到豬價高漲衝擊，員林小吃店家不堪「肉速尾」成本節節升高，有業者宣布停售。（記者陳冠備攝）

2025/09/11 19:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕豬肉價格不斷高漲，自6月下旬豬肉拍賣價每公斤突破百元後，持續維持高檔，連彰化員林經典小吃「拉仔麵」的靈魂配菜「肉速尾」（里肌肉尾端）也撐不住。原本一盤只賣30元，如今不敷成本，有業者索性宣布停售，讓饕客直呼「少了一味」。

「拉仔麵」是員林特有的庶民美食，麵條煮熟後放在鍋中保溫，食用時再抓一把入碗，淋上香噴噴肉燥，就是一碗簡單卻讓人懷念的滋味。當地人習慣點上一碗拉仔麵，再搭配幾樣30元小菜，其中「肉速尾」更是必點，甚至被形容為「沒有肉速尾，就不像在吃拉仔麵」。

然而隨著豬肉漲價，這份小確幸也受衝擊。根據彰化豬肉市場統計，昨日豬隻拍賣價每公斤來到105.4元，相較去年同期的93.7元，上漲超過一成，其中溫體豬肉市場批發，肉速尾去年每斤約210至220元，如今已飆到265元，讓小吃攤直喊「根本沒賺頭」。

「第一次停售肉速尾！」明拉仔麵業者坦言，平均三位顧客就有一人會點肉速尾，幾乎是招牌小菜，20年前調整一盤30元至今，許多客人已經習慣這個價格，曾經考慮調漲5至10元，但擔心客源流失，所以先暫時停售，觀望市場狀況再決定要不要繼續賣。

另一間拉仔麵店業者表示，肉速尾原本是里肌肉尾端的冷門部位，早期沒人要，後來因Q彈口感意外走紅，但一頭豬僅有兩片，產量稀少，近年供不應求，以目前價格來算，一台斤肉速尾約可切六盤，即使一盤賣到40元，營收也僅240元，連採購成本都難打平。

他也說，目前店內賣一盤35元就是在虧本賣，不過為了讓顧客都能品嚐，只能靠其他小菜補貼，除非斷貨，不然會繼續賣下去。

陳姓民眾表示，吃拉仔麵超過30年，每次要點肉速尾，從一盤20元吃到40元，覺得越來越貴，可是沒點就是覺得少一味，感謝店家虧本賣，拜託不要停售。

