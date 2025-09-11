中央批准17.6億工程 台南永康、新化雨水下水道大翻新

內政部國土管理署9月9日派員至現場勘查。（圖由南市水利局提供）

2025/09/11 19:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近年極端氣候頻繁，短時強降雨常造成永康及新化部分路段積淹水。為改善排水問題，台南市府提出多項雨水下水道新建工程，中央已同意將相關計畫納入「新興計畫4年1000億元」，總經費達17.6億元，將加速開工，提升區域防洪效能。

南市水利局指出，「永康創意設計園區區外排水工程」經費11.5億元，可解決鹽行里、鹽洲里等低窪地區水患；「永康區永康AC幹線雨水下水道新建工程」經費2.8億元，補強主要幹線排水能力，提高道路側溝匯流效率；「永康區復興路下水道新建工程」經費2億元，改善沿線排水不足，降低強降雨造成的交通與民生影響，3項工程合計16.3億元，是永康防洪體系關鍵工程。

新化區北側主要依靠A幹線下水道排水，但正新路周邊管線密集、斷面不足，市府規劃於民生路234巷增設A2分洪道，將上游雨水分流至虎頭溪，降低A幹線排洪壓力，預估經費1.3億元。

水利局表示，已完成規劃設計，內政部國土管理署9月9日派員至現場勘查後同意列入計畫，核定後即可發包開工，盼早日紓解永康及新化積淹水困擾。

