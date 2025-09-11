為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中央批准17.6億工程 台南永康、新化雨水下水道大翻新

    內政部國土管理署9月9日派員至現場勘查。（圖由南市水利局提供）

    內政部國土管理署9月9日派員至現場勘查。（圖由南市水利局提供）

    2025/09/11 19:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕近年極端氣候頻繁，短時強降雨常造成永康及新化部分路段積淹水。為改善排水問題，台南市府提出多項雨水下水道新建工程，中央已同意將相關計畫納入「新興計畫4年1000億元」，總經費達17.6億元，將加速開工，提升區域防洪效能。

    南市水利局指出，「永康創意設計園區區外排水工程」經費11.5億元，可解決鹽行里、鹽洲里等低窪地區水患；「永康區永康AC幹線雨水下水道新建工程」經費2.8億元，補強主要幹線排水能力，提高道路側溝匯流效率；「永康區復興路下水道新建工程」經費2億元，改善沿線排水不足，降低強降雨造成的交通與民生影響，3項工程合計16.3億元，是永康防洪體系關鍵工程。

    新化區北側主要依靠A幹線下水道排水，但正新路周邊管線密集、斷面不足，市府規劃於民生路234巷增設A2分洪道，將上游雨水分流至虎頭溪，降低A幹線排洪壓力，預估經費1.3億元。

    水利局表示，已完成規劃設計，內政部國土管理署9月9日派員至現場勘查後同意列入計畫，核定後即可發包開工，盼早日紓解永康及新化積淹水困擾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播