為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園鐵軌旁偏僻公有地成垃圾天堂 里長憂破爛鐵皮屋危及鐵路

    桃園區國際路公有地上鐵皮屋破舊不堪，里民擔心影響軌道安全。（記者謝武雄攝）

    桃園區國際路公有地上鐵皮屋破舊不堪，里民擔心影響軌道安全。（記者謝武雄攝）

    2025/09/11 19:33

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區宏昌十三街五六O號對面為公有地長期被隨意丟棄垃圾且雜草叢生，清不勝清，現場還有遭丟棄的貨櫃屋，不僅年久休、無人使用，連屋頂鐵皮曾都破舊、脫落現象，當地中原里長王秀璞擔心萬一鐵皮飛到鐵軌後果恐不堪設想；市府捷運工程局則說，已經列為A1類違建，預計10月底前拆除。

    桃園市政府捷運工程局表示，桃園區國際段48及49地號涉及違章建築，今年7月9日查報在案，這些土地8月20日列為A1類類政策性案件，列為優先執行，預計10月底前進場排拆；至於國際段2、47地號在去年10月16日由建築管理處列為C類違建。

    王秀璞說，宏昌十三街位於鐵軌沿線由於地處偏僻，成為亂丟垃圾的天堂，擔任里長7年來，每次清完垃圾又被丟，里辦公室也沒辦法，對地方相當困擾；此外早年蓋房子使用的貨櫃屋加裝的鐵皮屋頂已經殘破不堪，里民都很怕鐵皮被吹到一旁的軌道上影響列車通行。

    桃園區國際路公有地上不僅雜草叢生，還有垃圾，里民苦不堪言。（記者謝武雄攝）

    桃園區國際路公有地上不僅雜草叢生，還有垃圾，里民苦不堪言。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播