桃園鐵軌旁偏僻公有地成垃圾天堂 里長憂破爛鐵皮屋危及鐵路

桃園區國際路公有地上鐵皮屋破舊不堪，里民擔心影響軌道安全。（記者謝武雄攝）

2025/09/11 19:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區宏昌十三街五六O號對面為公有地長期被隨意丟棄垃圾且雜草叢生，清不勝清，現場還有遭丟棄的貨櫃屋，不僅年久休、無人使用，連屋頂鐵皮曾都破舊、脫落現象，當地中原里長王秀璞擔心萬一鐵皮飛到鐵軌後果恐不堪設想；市府捷運工程局則說，已經列為A1類違建，預計10月底前拆除。

桃園市政府捷運工程局表示，桃園區國際段48及49地號涉及違章建築，今年7月9日查報在案，這些土地8月20日列為A1類類政策性案件，列為優先執行，預計10月底前進場排拆；至於國際段2、47地號在去年10月16日由建築管理處列為C類違建。

王秀璞說，宏昌十三街位於鐵軌沿線由於地處偏僻，成為亂丟垃圾的天堂，擔任里長7年來，每次清完垃圾又被丟，里辦公室也沒辦法，對地方相當困擾；此外早年蓋房子使用的貨櫃屋加裝的鐵皮屋頂已經殘破不堪，里民都很怕鐵皮被吹到一旁的軌道上影響列車通行。

桃園區國際路公有地上不僅雜草叢生，還有垃圾，里民苦不堪言。（記者謝武雄攝）

