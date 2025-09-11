女模外拍險淪A片演員 婦團：旅館飯店是性侵害發生地前3名

模特兒面對外拍風險，婦女團體建議提高警覺，並可下載「110視訊報案」APP，可在緊急時刻報案。（圖取自Google play）

2025/09/11 18:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕20歲女模特兒樂樂10日接旅館外拍工作，攝影師卻誤傳訊息洩露竟是要強逼樂樂拍A片，婦團提醒，性侵害發生地前3名，一是加害人住所、二是被害人住所，第3永遠是旅館飯店！提醒外拍工作前往隱密場所，要提高警覺、制定安全計畫，包含攜伴、告知親友，而且不要食用對方準備的餐飲，手機隨時注意，遇到情況可緊急報案。

現代婦女基金會性暴力防治組督導張妙如表示，過去確有服務過一些被害人個案，其當初接受攝影師邀約拍攝，不幸遭遇性騷擾甚至性侵害，建議從事相關工作的模特兒，不管熟不熟識攝影師，只要是外拍或旅拍赴約，都要有心理防範，並事前白紙黑字簽訂工作契約，因過去曾遇過被害人赴約後對方不給費用還性侵害，並誤導成性交易糾紛等情況。

「性侵害發生前3名地點，一是加害人住所，二是被害人住所，以及第3名的旅館飯店！」張妙如強調，隱密性高的工作場合，警覺性要提高，並制定安全計畫策略，如攜伴、告知親友、不食用對方準備的餐飲，避免被下藥，以及提前安排計程車等交通工具，拍攝工作期間要留意手機位置，遇到狀況可立即報警，建議下載警政系統的視訊報案APP；而外拍時遭遇對方強逼，要馬上立即離開，若真的發生，要明白對方就是在犯罪！安全策略可立即用上。

