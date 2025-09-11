為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    女模外拍險淪A片演員 婦團：旅館飯店是性侵害發生地前3名

    模特兒面對外拍風險，婦女團體建議提高警覺，並可下載「110視訊報案」APP，可在緊急時刻報案。（圖取自Google play）

    模特兒面對外拍風險，婦女團體建議提高警覺，並可下載「110視訊報案」APP，可在緊急時刻報案。（圖取自Google play）

    2025/09/11 18:55

    〔記者吳柏軒／台北報導〕20歲女模特兒樂樂10日接旅館外拍工作，攝影師卻誤傳訊息洩露竟是要強逼樂樂拍A片，婦團提醒，性侵害發生地前3名，一是加害人住所、二是被害人住所，第3永遠是旅館飯店！提醒外拍工作前往隱密場所，要提高警覺、制定安全計畫，包含攜伴、告知親友，而且不要食用對方準備的餐飲，手機隨時注意，遇到情況可緊急報案。

    現代婦女基金會性暴力防治組督導張妙如表示，過去確有服務過一些被害人個案，其當初接受攝影師邀約拍攝，不幸遭遇性騷擾甚至性侵害，建議從事相關工作的模特兒，不管熟不熟識攝影師，只要是外拍或旅拍赴約，都要有心理防範，並事前白紙黑字簽訂工作契約，因過去曾遇過被害人赴約後對方不給費用還性侵害，並誤導成性交易糾紛等情況。

    「性侵害發生前3名地點，一是加害人住所，二是被害人住所，以及第3名的旅館飯店！」張妙如強調，隱密性高的工作場合，警覺性要提高，並制定安全計畫策略，如攜伴、告知親友、不食用對方準備的餐飲，避免被下藥，以及提前安排計程車等交通工具，拍攝工作期間要留意手機位置，遇到狀況可立即報警，建議下載警政系統的視訊報案APP；而外拍時遭遇對方強逼，要馬上立即離開，若真的發生，要明白對方就是在犯罪！安全策略可立即用上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播