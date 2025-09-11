為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市社宅漲租「續約前2週」才通知！都發局：納入未來調整方向

    北市廣慈社宅。（資料照）

    北市廣慈社宅。（資料照）

    2025/09/11 19:07

    〔記者甘孟霖／台北報導〕為保障租屋族，內政部擬推出《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，漲租須提前半年告知。不過，台北市議員黃瀞瑩接獲陳情，指廣慈社宅租期7月31日、8月31日到期，但北市住都中心7月15日才公告調漲租金，等同承租戶在租約到期前2週、1.5個月前才得知要漲價。北市住都中心表示，中心有收到部分民眾反映公告時程略晚，已納入未來社宅續約調整作業時程方向。

    依據「台北市社會住宅出租辦法」規定，台北市社會住宅續約租金，每3年可參照消費者物價指數調整，由都市發展局及住都中心檢討調整，今年共有3處社宅調整租金，分別為斯文、洲美、廣慈社宅，變動金額依各社宅區位、房型及面積略有不同，漲幅最低為1房型140元，最高是3房型1200元。

    黃瀞瑩表示，近期接獲民眾陳情指出，廣慈社宅第1區18坪一房型今年將調整租金，每月將增加600元；而依據續約程序，承租戶須於租期屆滿前三個月提出續約申請書，如租金將有調整，宜於承租戶提出申請時即予告知，以確保續約程序完備，以廣慈社宅第一區為例，租期分別於7月31日、8月31日到期，等於4至5月份就需續約。

    不過，黃瀞瑩也指出，都發局6月19日報請市府核准租金調整，6月25日函送續約租金檢討方案予住都中心，住都中心7月15日後才公告相關租金調整資訊，等於在租約到期前2週、1個半月才通知要漲價，質疑時程太過於倉促；她說，如今內政部修法要求房東漲租須提前半年通知，社會住宅更應該做為表率。

    都發局回應，社宅租金原則會以3年營運期滿前8個月啟動檢討程序，並同步檢討營運期間收支情形、預估未來財務收支，廣慈園區檢討過程中因有相關營運收支內容需與住都中心釐清等問題6月19日完成檢討程序。針對此案，住都中心4、5月通知續約時，已載明租金檢討中；往後，因內政部提出「租賃專法」修法，將以此修法方向研議執行機制，確保社宅租戶權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播