尼泊爾暴動示威 觀光署：台灣2團47人今起陸續返國

尼泊爾示威者9日焚燒政府建築與政客住所。（法新社）

2025/09/11 18:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕尼泊爾關閉社群平台，引爆累積已久的民怨，群眾不滿政府貪腐、未能改善經濟而上街示威。交通部觀光署表示，台灣有2旅行團共47人在當地，尼泊爾政府今天上午解除禁令，旅行團今（11日）起陸續返國。

尼泊爾管制社群媒體，點燃民怨導火線，民眾8日上街示威，與安全部隊衝突至少釀22人喪生，總理奧利（KP Sharma Oli）請辭下台，但動亂持續升級，9日示威者焚燒政府建築與政客住所。

媒體報導，1個台灣旅行團前幾天行經加德滿都時遇示威遊行，甚至有示威者登車，令旅客相當緊張，豎起大拇指「比讚」附和示威者；後續考量安全問題，團體行程一度中斷。

觀光署表示，台灣在尼泊爾有2個旅行團，共計47人。前述行程受影響的旅行團有27人，今天上午尼泊爾政府解除禁令後，該團恢復行程，預計今日返國；另一團20人預計13日返國。

觀光署表示，經洽駐印度台北經濟文化中心、旅行業公協會及主要中亞線旅行社，目前未接獲其他旅行團受影響之相關訊息。觀光署將持續關注相關情況。

