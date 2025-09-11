為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    尼泊爾暴動示威 觀光署：台灣2團47人今起陸續返國

    尼泊爾示威者9日焚燒政府建築與政客住所。（法新社）

    尼泊爾示威者9日焚燒政府建築與政客住所。（法新社）

    2025/09/11 18:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕尼泊爾關閉社群平台，引爆累積已久的民怨，群眾不滿政府貪腐、未能改善經濟而上街示威。交通部觀光署表示，台灣有2旅行團共47人在當地，尼泊爾政府今天上午解除禁令，旅行團今（11日）起陸續返國。

    尼泊爾管制社群媒體，點燃民怨導火線，民眾8日上街示威，與安全部隊衝突至少釀22人喪生，總理奧利（KP Sharma Oli）請辭下台，但動亂持續升級，9日示威者焚燒政府建築與政客住所。

    媒體報導，1個台灣旅行團前幾天行經加德滿都時遇示威遊行，甚至有示威者登車，令旅客相當緊張，豎起大拇指「比讚」附和示威者；後續考量安全問題，團體行程一度中斷。

    觀光署表示，台灣在尼泊爾有2個旅行團，共計47人。前述行程受影響的旅行團有27人，今天上午尼泊爾政府解除禁令後，該團恢復行程，預計今日返國；另一團20人預計13日返國。

    觀光署表示，經洽駐印度台北經濟文化中心、旅行業公協會及主要中亞線旅行社，目前未接獲其他旅行團受影響之相關訊息。觀光署將持續關注相關情況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播