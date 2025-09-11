討海也可隨時就醫！漁業署偕高雄榮總 試辦遠洋漁船遠端醫療

漁業署舉辦遠多醫療機制服務說明。（漁業署提供）

2025/09/11 18:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕遠洋漁船一出航都是一年半載，船員若生病只能靠自行服用先行帶上船的成藥，或等靠岸時再就醫，為提升遠洋漁船醫療品質，農業部漁業署今（11日）宣布和高雄榮總合作，透過衛星通訊試辦遠洋漁船遠端醫療服務，之後會試成效評估是否全面推動。

從事遠洋漁業不僅必須長期跟親友分離，若身體不適要就醫更是困難，漁業署表示，因遠洋漁船作業時間幾乎都在我國經濟水域外，加上船上醫療設施有限，離台灣遙遠，漁船常需航行數日至十數日就近進國外港口就醫，除延誤最佳醫療時機外，也無法保障適當醫療品質，同時往來港口及漁場航行增加漁業經營成本，因此決定自今年下半年起和高雄榮總合推遠洋漁船遠端醫療服務。

漁業署副署長林頂榮表示，隨衛星通訊科技技術成熟，遠洋漁船用衛星影像通訊數量增多，接受遠端醫療可行性大為提高，將由高雄榮總建立衛星網路即時醫療通訊平台，讓船員可隨時和醫師連線，只要有衛星通訊設備並有意願的遠洋漁船都可參與，相關費用都由漁業署負擔，至於醫師問診後給藥，會開立船上備有的藥品為主，目前相關措施已陸續舉辦說明會，目前圍網遠洋漁船等業者都有高度興趣，未來會視成效評估是否擴大推動。

林頂榮表示，也會規劃針對常見疾病與急症建立即時處置指引，並辦理教育訓練加強急救、用藥及健康知識培訓，提升自我照護能力。

