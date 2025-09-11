台南梅嶺神秘氣場露營區周邊3工程年底前完工 居民盼振興地方

台南楠西梅嶺神秘氣場露營區護欄及涼亭新建工程預計年底完工。（記者劉婉君攝）

2025/09/11 18:20

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市楠西區梅嶺「神秘氣場」露營區周邊，目前有3項工程同步進行，包括自來水加壓站設置、登山步道整修、露營區涼亭及欄杆興建等，將陸續在年底前完成，解決目前當地居民沒有自來水可用的問題，也讓相關設施更安全，地方民眾期盼振興當地觀光。

梅嶺竹仔舍聚落長期沒有自來水，居民取用山泉水，枯水期時則必須下山買水、載水回山上使用。在自來水公司與西拉雅國家風景區管理處各負擔一半的費用之下，斥資2600萬元增設3座加壓站及相關管線，目前最後1座正在施工中，預計年底前即可供水。

梅嶺休閒農業協會理事呂錦銘表示，年初地震之後，山泉水直到6月都沒有水源，未來加壓站完工後，居民枯水期也不用再下山買水了。

而神秘氣場露營區周邊的側溝落差相當大，為了安全考量，西拉雅國家風景區也投入358萬元，進行欄杆與涼亭的新建工程，同樣預計年底完成。

呂錦銘指出，當地還有1條竹仔舍通往石草聚落的古道，站在海拔471公尺的稜線上，可遠眺台灣海峽，常有登山客前往，目前也在進行登山步道的修整中，年底將完工。

楠西梅嶺竹仔舍自來水加壓站完工後，當地居民將有自來水可用，不用再於枯水期下山載水。（記者劉婉君攝）

台南楠西梅嶺神秘氣場登山步道正在整修中，預計年底前完工。（記者劉婉君攝）

