95件釋迦理賠卡關！東河氣象站數據偏差惹議 莊瑞雄、陳瑩討公道

東河氣象站儀器設在林中，但目前推測影響最大應是地勢。（莊瑞雄服務團隊提供）

2025/09/11 20:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕8月「楊柳」颱風重創台東農業，造成近2億元損失，又以釋迦損失最慘重，保險預估理賠近1.7億元，但東河鄉投保95件釋迦農業保險案件，卻因東河氣象站僅測得8級風速，未達10級以上保單理賠門檻，無法理賠。立法委員莊瑞雄偕陳瑩今天（11日）邀集農業部、金管會、氣象署及消費者評議中心等單位現勘，最後共識是由農業部與氣象署提供完整資料，協助農民向評議中心提出申訴，盡快完成調處與理賠程序。

會勘過程中，多名農民代表提出切身心聲，鳳梨釋迦自救會會長吳村田說，東河站因地形遮蔽，測得的風速數據與實際情況落差極大，卻成為理賠唯一依據，對農民極為不公。他呼籲金融評議中心能夠公正調處，避免農民遭受「二次傷害」。在地農民洪進嘉則回憶，當初保單設計時，許多農民就已經向農會反映，東河測站的數據偏低，建議不要採用，否則再大的颱風，測站數據都會失真，但這些意見並未被保險公司採納，如今釀成爭議，令人遺憾。

莊瑞雄指出，現場顯示東河氣象站受限於地形與地貌影響，導致風速數據偏低，與實際災情落差甚大，鄰近的七塊厝氣象站測得風速達14級，與當地果園損害情況高度一致，更具科學合理性，若僅憑東河站8級風速數據拒賠，明顯不公，嚴重傷害農民權益。

莊瑞雄說，依據保險契約第12條規定，當氣象數據「顯不合理」時，保險公司應參酌替代氣象站數據作為理賠依據。他呼籲保險公司應依契約精神，在主管機關與消費者評議中心的監督下，採納七塊厝氣象站14級風速等更符合實際災情的數據，確保農民權益不受侵害。

莊瑞雄也提醒，釋迦風速參數保險為今年5月首次推出的保單類型，強調「以氣象數據啟動理賠、免現場勘損」，本應讓農民獲得更即時補償。但若觀測數據與實際災情落差過大，恐削弱農民與保險公司的信任基礎，不僅影響投保意願，更將阻礙未來農業保險制度的推展。

對此，在會中農業部與氣象署皆承諾將提供完整資料，協助農民向評議中心提出申訴；農民現場一致委託莊瑞雄委員擔任評議申請的法定代理人，全力爭取合法理賠。農金署與金管會也承諾，將儘速與保險公司協商，避免農民權益受損。氣象署則說，將檢討東河站設置環境，提升未來數據準確性；消費者評議中心承諾積極受理農民申訴，依契約精神調處，確保理賠過程公正透明。

立委莊瑞雄與陳瑩帶農政、金管官員現勘。（莊瑞雄服務團隊提供）

