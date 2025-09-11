為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    杉林溪「波波草」換秋裝！ 化身夢幻紅色絨球草毯

    杉林溪園區「波波草」隨著天氣轉涼換上紅色秋裝，化身成夢幻紅色絨球草毯。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區「波波草」隨著天氣轉涼換上紅色秋裝，化身成夢幻紅色絨球草毯。（杉林溪園區提供）

    2025/09/11 18:02

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投杉林溪園區今年推出可愛的「波波草」植栽，園內種植6000棵絨球般的波波草，隨著山區天氣漸涼，波波草也轉色換上秋裝，化身成夢幻紅色絨球草毯，園區說，目前首批種植已轉紅，預計可維持2週，之後還有其他批次波波草陸續轉色，且隨著時序進入深秋，轉紅會更加明顯，屆時盛況可期。

    杉林溪園區表示，波波草是藜科地膚屬植物，因細短絨毛特徵又名「掃帚草」，秋天轉色經常將山林染成紅毯地景，目前園區首批轉色的波波草，已明顯轉成全紅，預計可維持2週，後續還有幾批波波草也會陸續轉紅，尤其屆時進入秋天氣溫降低，轉色還會更加豔麗。

    另外，目前園區的「蝴蝶戲珠花」也都結出紅色果實，平常可見鳥類飛來取食漿果，清脆鳥鳴更在園區展現熱鬧山林生態，並吸引遊客與拍鳥人士賞鳥，蝴蝶戲珠花的果實預計會到9月底，民眾前來山區避暑，也可多留意活潑靈動的鳥兒。

    杉林溪園區「波波草」隨著天氣轉涼換上紅色秋裝，化身成夢幻紅色絨球草毯。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區「波波草」隨著天氣轉涼換上紅色秋裝，化身成夢幻紅色絨球草毯。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區「蝴蝶戲珠花」結出紅色果實，經常吸引鳥類前來取食漿果。（杉林溪園區提供）

    杉林溪園區「蝴蝶戲珠花」結出紅色果實，經常吸引鳥類前來取食漿果。（杉林溪園區提供）

