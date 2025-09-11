全國最大型假日跨校選修課程 「優遊台中學」開課了

新學期優遊台中學開課了，75門課免費上。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市教育局鼓勵學生跨校際學習，推動「優遊台中學」課程，今年逢10年有成，新學期開設75門課程開放中部地區國三至高三學生免費選修，教育局指出，優遊台中學已成全國最大型跨校選修免費假日課程，新學期開課，歡迎學生走出學校「優遊學」。

教育局指出，「優遊台中學」自105學年度開辦，從最初僅有9所學校、9門課程起步，今年邁入第10年，新學期課程有12個社教館院、10所大學及25所高中職學校聯手開設，共規劃75門課程；其中彰化師大及自然科學博物館與台中市10所高中攜手舉辦「傑出科普講座X優遊台中學」，將邀請重量級科學家以深入淺出的方式進行演講，將生動有趣的科普知識帶入校園。

教育局說明，課程免費提供，每學期修課時數達18小時以上者，將由教育局頒發研習證書；上學年第2學期，共有70位學生達成修課時數，其中東勢高工楊同學更修課57小時居冠，學生透露課程很多元，把握機會多接觸，感覺很充實。「優遊台中學」的課程一律採線上報名（網址：https://tclearn.eduweb.tw/System/main/Home/index.php）。

