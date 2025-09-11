為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    閨密「SS級條件」仍遭劈腿！她不解發文 網友誠實曝真相

    網友說，她外型條件極佳、堪稱「SS級」的閨密，與男友交往5年論及婚嫁，竟然遭劈腿。示意圖。（法新社）

    網友說，她外型條件極佳、堪稱「SS級」的閨密，與男友交往5年論及婚嫁，竟然遭劈腿。示意圖。（法新社）

    2025/09/11 23:57

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一篇Dcard貼文引發熱議，原PO描述一位外型條件極佳，堪稱「SS級」的閨密，與男友交往5年，論及婚嫁，竟然遭劈腿。這讓她疑惑，難道全天下男人，面對誘惑都沒辦法說不嗎？下方不少網友誠實留言：「沒錯」。

    原PO日前在Dcard發文，詳細描述閨密外貌和生活條件：身高160公分，體態勻稱，氣質佳，無不良嗜好，工作穩定且有經濟基礎，雙方家長均看好這段感情，準備催促婚事，卻無奈男友突然劈腿，讓閨密崩潰痛哭一整夜。

    原PO忍不住發文，想問男性，撇除那種「因為沒機會所以不劈腿」的狀況，是否只要有機會、誘惑，對方貼上來，就真的一定會劈腿？「我真的很想知道」。

    PO文引起大量網友回應，眾多網友認為，男性「喜新厭舊」、「追求新鮮感」是「天性」使然，在面對誘惑時，不少男性難以抵擋，成為劈腿的主要原因。有網友直言：「直接誠實說，沒錯」、「人性跟愛情本來就沒有多偉大跟高尚」、「不要只說男生，女生遇到更好、更心動的對象能保證不出軌嗎？」、「沒錯，劈腿就是男人的本能」。

    也有網友舉例：「我男友很喜歡李珠垠，還會專程去看她跳舞，我相信如果有一天李珠垠主動對他示好他不會拒絕的，他沒出軌只是因為李珠垠看不上他罷了」；下方就有網友回：「當你能說出如此價值觀的言論時，彭于晏瘦子王陽明等級的男生追求你，你一定也是頭也不回的奔去的。」

    但仍有網友堅信「忠誠」，留言說：「還是有很多人可以拒絕的」、「還是有少部分專一的男性」、「男友說，心動是本能，忠誠是選擇」。

