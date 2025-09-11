為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大魚虎80尾落網!日月潭除惡霸見成效 赫見「抱團」集體護幼

    日月潭正值魚虎繁殖季，潭區加強成魚捕捉，今年已落網80尾大魚虎。（日月潭區漁會提供）

    日月潭正值魚虎繁殖季，潭區加強成魚捕捉，今年已落網80尾大魚虎。（日月潭區漁會提供）

    2025/09/11 17:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，潭區除電撈防治魚虎球，也積極捕捉成體大魚虎，今年至今已落網80尾，日月潭區漁會表示，最近在潭邊捕捉魚虎，有機會看見護幼的成魚，過去護魚多為成對出現，現在卻有4隻同時巡護，魚虎也開始「抱團」集體護幼，也代表這幾年的防治已見成效。

    日月潭區漁會表示，最近漁業志工趁著繁殖期，持續在潭邊捕捉成魚，陸續都有大魚虎落網，截至目前已有80尾，其中部分剖肚後還可見抱卵情況，從源頭捕捉成魚，不僅可減少魚虎數量，還能阻止魚虎繼續繁衍。

    漁會也說，志工近期在潭畔巡查時，也可見成魚護幼情況，不過以往都是成對一公一母出現，但現在卻是一次就有4隻同時在護魚，推測是近年潭區積極電撈魚虎球，以致成魚對幼魚的保護更加重視，才會有集體巡護情況，這也代表這幾年的防治已見成效，只要持續防治捕捉，就能抑制像魚虎這類外來種威脅。

    日月潭在魚虎繁殖季可見成對大魚虎護幼，最近漁業志工卻發現護幼的成魚，竟出現4隻成魚巡護的罕見情況。（示意照，民眾提供）

    日月潭在魚虎繁殖季可見成對大魚虎護幼，最近漁業志工卻發現護幼的成魚，竟出現4隻成魚巡護的罕見情況。（示意照，民眾提供）

    日月潭正值魚虎繁殖季，潭區加強成魚捕捉，今年已落網80尾大魚虎。（日月潭區漁會提供）

    日月潭正值魚虎繁殖季，潭區加強成魚捕捉，今年已落網80尾大魚虎。（日月潭區漁會提供）

