    首頁　>　生活

    入秋了！東北季風再等等 下週注意熱帶系統發展

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/09/11 17:03

    〔記者林志怡／台北報導〕時序入秋，中央氣象署表示，過去9月下旬就會有東北季風影響台灣，但就目前預報來看，接下來雖有微弱東北風影響台灣，但降溫幅度有限，且下週仍需注意菲律賓東方海面至南海的熱帶系統發展，台灣也將大致維持多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣，白天需注意32至35度高溫。

    中央氣象署預報員張竣堯指出，明天至週末西半部清晨有零星短暫陣雨，且午後有局部短暫雷陣雨，各地山區也有午後雷陣雨，且需注意局部大雨，另週五、週六中南部、恆春半島有零星短暫陣雨。

    張竣堯表示，下週一、週二水氣稍有減少，環境偏東南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他各地為晴到多雲，午後大台北、南部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，降雨區域較週末有所縮減。

    下週三、週四環境改吹偏東風，張竣堯說，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，未來一週，白天沒有下雨時，感受上普遍炎熱、高溫可達32至35度，明天大台北地區、中南部地區、台東注意36度以上高溫。

    此外，張竣堯提到，下週菲律賓東方海面至南海為低壓帶範圍，不排除有熱帶擾動生成，後續情況仍有待觀察，下週後期可特別注意；但就目前評估來說，直接影響台灣機率偏低。

    張竣堯也指出，根據過去經驗，通常9月下旬會逐漸有東北季風影響台灣，依據目前預報來看，預報後期有微弱東北風為北部地區帶來零星短暫降雨，僅局部影響，且強度較弱，整體高壓系統並未南下，降溫幅度有限。

