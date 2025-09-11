維護兒少校園空品 跨部會啟動22工業區空污體檢

環境部大氣環境司長黃偉鳴說明，兒少校園空品防護網第一層，就是針對鄰近校園的工業區進行空污體檢。（記者吳柏軒攝）

2025/09/11 17:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕為落實《空氣品質政策白皮書》、維護校園空氣品質，環境部與教育部、經濟部、國科會等聯手，今（11日）啟動「兒少校園空品防護網」，首先重點關注鄰近校園的22個工業區並啟動空污體檢，其中高雄有8處最多，其次是桃園有4處，再增設校園空品維護區限制高污染車輛進入，並建構校園通報警示，輔導落實校內污染源控管。

環境部長彭啓明表示，多名立法委員針對校園空品議題不斷質詢，也思考如何解決，尤其工業區旁有小學，最重要的影響是異味，為此結合民眾觀感，加上專家分析，並回應空品白皮書，回應兒少呼吸權問題，今啟動「兒少校園空品防護網」，並強調任何空污偷排「絕對不手軟」，過去1年已查獲空污不法利得60多億元，將持續加強。

環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，全國空污陳情案有88％是異味污染物，但異味的嗅覺閥值低（意指極低濃度就能被聞到），包含有機物、硫化物、氨等都會造成味道，因此建立4層防護機制，對症下藥。

第一層針對工業區進行空污體檢，黃偉銘說，將200多處工業區分類，依照方圓1公里學校數、高排放潛勢、工廠違規狀況等，優先列22個重點關注區，將優先進場觀測背景值，了解周邊道路情況，並安排「尖兵」人員定期移動巡檢，校園也架設監測器及感測器等「衛兵」，搭配工廠內既有監測，與各處設置空氣盒子等「哨兵」，一 旦空污有濃度異常將立即分析污染源，通報校園防護，偷排依法懲處。

第二層是持續輔導地方政府針對校園周邊道路劃設「空品維護區」，黃偉鳴說，目前全國已有38處校園劃設，可限制空污染車輛進入，將持續溝通宣導，並納入GPS追蹤系統等科技執法；彭啓明也說，校園門口往往很多家長接送車輛，自己經過偵測PM2.5都超標，未來此問題也須面對。

第三層防護是建立校園通報警示，黃偉鳴稱，將空污通報的校園案件專案列管，並定期追蹤，而一發生空污事件，就會立刻啟動既有機制，要求校園進行學童防護，如改室內上課等；教育部資科司副司長邱仁杰說，空污通報後，將影響學校體育課或戶外活動，由學校加強應變。

第四層為強化校園空品管理，黃偉鳴表示，持續改善校內污染源，鼓勵安裝空品監測、綠化校園、裸露地使用防塵網布等，並依相關指引手冊或流程維護校園空品。

立委林月琴說，世界衛生組織及聯合國兒童基金會都指出，孩子呼吸速度比成人快2倍，體重又較輕，受空污傷害相對較大，而弱勢家庭孩子與就讀學校多在空污旁邊，有能力者早就搬走，肯定環境部願意用兒少及社福角度看環境議題，但好仍要更好，另提醒勿把空污問題扔給第一線教師。

中央大學化學系教授王家麟表示，美國環保署提出「環境正義」概念，工業區居民仍保有乾淨的空氣與水的權利，如今環境部啟用種裝設備監測，與輕裝的行動設備來巡檢，引進高階設備來有效偵測異味物質等，認為台灣做得比美國還好。

為落實《空氣品質政策白皮書》、維護校園空氣品質，環境部與教育部、經濟部、國科會等聯手，今（11日）啟動「兒少校園空品防護網」，守護兒少健康。（記者吳柏軒攝）

環境部啟動兒少校園空品防護網，並由專業儀器「空品盒子」可監測空氣污染物並超標提醒。（記者吳柏軒攝）

環境部防範兒少校園空品，也啟動環保稽查人員，並將採用移動設備，來偵測污染物。（記者吳柏軒攝）

