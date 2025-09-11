基隆老師糾正學生抽菸遭毆打報警求償 校方：希望讓學生有所警惕

學校內都禁止抽菸，基隆國中老師糾正學生抽菸卻被打受傷。（記者盧賢秀攝）

2025/09/11 17:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市某國中老師糾正學生抽菸遭毆打受傷，報警求償，基隆地方法院判學生與家長需賠償老師2萬餘元。基隆市教育處今天強調，校園應是安全學習場所，教師在教學與管教過程中理應受到尊重與保護。校長也說，老師認為這樣的行為不值得鼓勵，希望讓學生有所警惕。

教育處今天發聲明指出，將持續加強校園安全與教師保護措施，提供必要的法律、研習與心理支持，確保教育現場秩序。教育處呼籲，全體師生與家長共同維護友善、安全的校園環境，保障學生健康成長與教師安心教學。

請繼續往下閱讀...

校長今天說明案發經過，當時學生在校外抽菸，老師巡查經過糾正他，希望他把香菸交出來，由老師暫時保管，學生回到學校後，在教室走廊一時情緒上來打了老師，老師並沒有反擊，仍耐心勸說。

校長說，老師認為這樣的行為並不值得鼓勵，希望讓學生有所警惕，才會去警局報案、司法求償，最近判決學生賠償，老師會再和律師商量後續。

校長認為，現在一般超商都買得到菸，學生抽菸的問題值得社會正視，未來學校會加強教育輔導，落實禁止未成年抽菸。

相關新聞：

老師制止學生抽菸反被打傷 法院判學生與家長賠2萬

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法