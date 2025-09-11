為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    天然氣礦井回饋金 陳亭妃爭取台南官田4里明年納領取範圍

    南市立委陳亭妃要求經濟部檢討辦法，明年完善官田區天然氣井回饋機制。（圖由陳亭妃服務處提供）

    2025/09/11 16:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中油於台南官田區設有4口天然氣礦井，依《礦業法》第31條規定，須發放礦產回饋金予地方居民。不過，官田區隆本里等4里民反映，明明與有領取回饋金的里相鄰，卻未能受惠，引發當地里民不滿。

    立委陳亭妃接獲陳情後，隨即向相關單位詢問，並於今日（11日）召開協調會，邀集經濟部地礦中心、中油及地方里長等與會，針對隆本里、東西庒里、渡拔里與二鎮里等地未被納入回饋範圍進行檢討。

    陳亭妃指出，因《礦業法》於2023年修正，今年是中油首次在官田區發放回饋金，僅以礦井所在村里為發放範圍，忽略天然氣管線經過的地區，造成里民不滿。她要求經濟部與中油年底前檢討修正，使回饋辦法更完善，讓多數民眾瞭解礦業法修法回饋里民的用意。

    經濟部地礦中心主任徐銘宏與中油探採副執行長湯珠正則指出，除礦井所在地，天然氣管線所經之處也應該是可發放回饋金範圍，但目前仍需釐清管線範圍及界定標準，這正是引發爭議的主因。

    陳亭妃強調，以官田區為例，未來除官田、隆田外，隆本、東西庒、渡拔與二鎮等4里也應一併納入。她要求經濟部地礦中心與中油要在今年年底前修正回饋辦法，明年起碼這4里就可以領取回饋金。

