日本中小學生來台教育旅行逾37萬人次 香川縣教育長訪台深化合作

台南市西門實驗小學師生，帶領香川縣教育長等人參訪安平古堡。（圖由教育部提供）

2025/09/11 16:52

〔記者林曉雲／台北報導〕依教育部統計，近10年來，日本高中、國中及小學生來台教育旅行累計超過37萬人次，台灣學生赴日交流突破10萬人次，雙邊互動熱絡，為深化台日教育合作，教育部邀請日本香川縣教育委員會教育長淀谷圭三郎訪台，並安排參訪台南、桃園及台北多所學校。淀谷圭三郎認為，台灣的職業教育經驗，對香川縣推動青年在地就業與促進在地產學合作發展，具有重要的啟發。

教育部國際司長李毓娟表示，目前日本學生在台留學8779人，為我國境外生第4大來源國，台灣赴日留學學生亦超過7000人，未來教育部將持續深化台日教育合作，透過師生互訪、藝術交流與教育旅行，培育兼具國際視野與在地認同的青年人才。

淀谷圭三郎係由該委員會高校教育課課長橋本和之及栗田隼人陪同訪台，李毓娟說明，香川縣位於四國北部，瀕臨瀨戶內海，自古以製鹽及製糖業聞名，並逐步以觀光、藝術與教育推動地方創生；台南則為台灣歷史悠久的港都，與香川縣有類似的產業背景，亦積極透過教育結合文化與產業發展，兩地皆展現教育融入地方創生的特色，值得相互借鏡與合作；而香川縣與我國桃園市在音樂教育交流合作已行之有年，未來除持續推動音樂交流外，亦可拓展至校際藝術創作合作，進一步深化台日教育與文化連結。

台南市立西門實驗小學安排學生擔任導覽員，帶領淀谷圭三郎等人走訪安平古堡、天后宮及安平樹屋等當地代表性景點，生動展現學童將在地文化融入學習的成果，校內教師也以雙語進行「西門航海王」及「測量超連結」等跨領域課程，將海洋教育與地方特色結合，展現我國基礎教育即兼具在地特色與國際視野。

此外，淀谷圭三郎等人參訪國立新化高工及南台科技大學，觀摩高中職學生進入大學課程及企業實習的情形。淀谷圭三郎表達高度肯定；而桃園市立武陵高中與香川縣在音樂教育方面合作也逾10年，長期透過管弦樂團交流，累積深厚情誼。

教育部國際司長李毓娟（左）致贈紀念品給日本香川縣教育委員會教育長淀谷圭三郎（右）。（圖由教育部提供）

