苗縣茶農邱俊魁 勇奪貓裏紅評鑑大滿貫

苗栗市茶農邱俊魁（右2），苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑奪得大滿貫，接受縣長鍾東錦（左2）等人表揚。（記者張勳騰攝）

2025/09/11 16:32

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽暨表揚去年度考核績優農漁會，今（11）日在苗栗縣政府舉行頒獎典禮；其中苗栗市茶農邱俊魁在紅茶評鑑中奪得特等、頭等壹、頭等及金、銀、銅質獎為「大滿貫」，是最大贏家；郭俊魁說，他製茶已10年，為家中製茶第三代，未來會更精進製茶技術，將貓裏紅優質紅茶推向國際。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，農會自2013年開始獲農村發展及水土保持署臺中分署、茶及飲料作物改良場協助及苗栗縣政府、苗栗市公所支持，藉由茶產業跨域合作，打造「貓裏紅」品牌；2017年起舉辦苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑，透過技術提升，使得茶品品質及價格隨之提高，茶菁價格從原來每公斤13元提高至每公斤26元以上，進而增加茶農收入。

今年度苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽計有全縣30位茶農（商）共238點參賽，評選出特等獎1名、頭等壹1名、頭等貳1名、頭等獎5名、金質獎15名、銀質獎19名、銅質獎29名。

36歲奪得「大滿貫」的邱俊魁，曾獲農業部「神農獎」殊榮，在苗栗市八甲地區種植約4公頃的茶園，他小時就幫忙家中製茶，27歲時跟父母親學習製作紅茶、東方美人、烏龍茶等，近年來投入比賽，為常勝軍，因比賽成績佳，相對帶動茶葉售價，年產值近500萬。

邱俊魁說，目前製茶為手工採摘，惟採茶工人平均年齡6、70歲，因人工難覓，工資貴，相對製茶成本逐年提高，但目前茶葉已朝多元經營，開發出不少附屬商品，更鞏固了茶產業，未來會更精進製茶技術，將貓裏紅優質紅茶推向國際。

縣長鍾東錦表示，貓裏紅在各界的推廣及努力下，製作及栽種的人口數越來越多、茶農收入也透過評鑑比賽慢慢提升，市場上的接受度也非常的好，希望在農會、縣府及農糧署、水保署等單位持續合作之下，讓苗栗的茶名聲更好、價格更高、茶農收入更高。

苗栗縣貓裏紅優質紅茶，已研發出汽泡飲、茶包等附屬商品。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府頒獎表揚去年度考核績優農漁會，由各總幹事等人代表受獎。（記者張勳騰攝）

