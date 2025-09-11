為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    超勵志！幼時數學考38分長大當校長 台南師鐸獎得主故事影片上線

    2025台南教育之星來透可，全國師鐸獎得主、安平區石門國小校長劉珍琳分享故事。（圖擷自臉書粉專「教育花路米」）

    2025台南教育之星來透可，全國師鐸獎得主、安平區石門國小校長劉珍琳分享故事。（圖擷自臉書粉專「教育花路米」）

    2025/09/11 16:34

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育點亮人生！為慶祝教師節，南市製播「2025台南教育之星來透可」影片，分享今年獲全國師鐸獎的4位校長及教師的動人事蹟，他們曾經大學聯考落榜、隔代教養單親孩子背景，傳遞溫馨教育故事與寶貴經驗。影片發布後，引發廣大迴響。

    安平區石門國小校長劉珍琳分享，自己求學時成績並不突出，小時數學月考成績38分不及格，大學聯考落榜經歷讓她更懂得尊重每個孩子的獨特價值。她堅信「天生我材必有用」，希望孩子因快樂而閃耀、因自信而堅強、因學習而成長。

    北區立人國小校長王全興出身偏鄉，隔代教養經歷讓他對類似處境的孩子更有共鳴。他以獨創遊戲教學法打造「遊戲學園」，激發學生學習熱情與探索精神，期望孩子們能在充滿愛與溫度的學習環境中追逐夢想，成為人生賽道上的明星。

    復興國中校長陳文財表示，投身教育雖是偶然選擇，但教書以來，他深信能為他人付出是一種幸福的使命感。他希望透過適性學習環境與教師引導，讓每位孩子在擅長的領域中發光發熱，也期許自己每一份努力，都能成為孩子人生的「蝴蝶效應」。

    安平區西門實小教師邱馨慧則帶領孩子走出教室，透過探索與實踐，讓知識存在於生活中。她認為，只要耐心陪伴孩子找到內在學習動機，就能激發驚人的潛能，讓課堂知識與生活緊密連結。

    教育局長鄭新輝表示，感謝所有教育人員用愛成就孩子，也希望透過師鐸獎得主故事影片，讓大家回想起人生各階段受到的師恩，並在離開校園多年後，仍能對老師說聲：「老師謝謝您，教師節快樂！」

    2025「台南教育之星來透可」全國師鐸獎得主安平區西門實小教師邱馨慧分享故事。（圖擷自臉書粉專「教育花路米」）

    2025「台南教育之星來透可」全國師鐸獎得主安平區西門實小教師邱馨慧分享故事。（圖擷自臉書粉專「教育花路米」）

    2025台南教育之星來透可，全國師鐸獎得主、北區立人國小校長王全興分享故事。（圖擷自臉書粉專「教育花路米」）

    2025台南教育之星來透可，全國師鐸獎得主、北區立人國小校長王全興分享故事。（圖擷自臉書粉專「教育花路米」）

    2025台南教育之星來透可，復興國中校長陳文財分享故事。（圖擷自臉書粉專「教育花路米」）

    2025台南教育之星來透可，復興國中校長陳文財分享故事。（圖擷自臉書粉專「教育花路米」）

