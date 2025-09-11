為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園平鎮育英路、育達路車流交織事故多 地方盼增設紅綠燈

    平鎮區育英路、育達路口車流交織，還常有用路人逆向。（記者周敏鴻攝）

    平鎮區育英路、育達路口車流交織，還常有用路人逆向。（記者周敏鴻攝）

    2025/09/11 16:40

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區育英路、育達路Y字型相交，車流交織致交通事故頻傳，雖曾透過標線調整來改善，但效果有限，桃園市議員黃敬平今天會勘，地方盼能增設紅綠燈，桃園市政府交通局說明，將進一步研議標線、號誌桿位等，再委由里辦公處取得地主同意書後，才能著手設計，時程未定。

    育英路與育達路是Y字型相交的三叉路口，是往返中壢、平鎮與通往育達高中、義興國小的重要道路之一，黃敬平說，用路人常在路口未及時停讓，而導致小事故不斷，該路口鄰近環南路，車流本多，每逢上下學的交通尖峰時段，汽機車要從育英路轉進育達路或育達路轉進育英路的車流複雜，實在難以僅靠標線維持秩序。

    黃敬平建議將育英路與育達路的Y字型路口，視為T字路口，再增設紅綠燈明確分流育英路與育達路的車流，義興里長詹瑞梅、廣興里長吳明香、廣達里長鄒碧珠等人也認為，用路人騎車到育英路與育達路口的三角處時，常因逆向、死角發生碰撞，非常危險，類似狀況地方已多次反映，過去雖調整標線卻未能有效改善，相信增設紅綠燈，才能真正避免事故發生。

    交通局表示，會勘過程已先完成標線調整部分的討論，後續還將確認增設紅綠等的標線、號誌桿位位置後，再委由里辦公處取得地主同意書，之後才會進行設計、派工。

    平鎮區育英路、育達路口車流交織，致交通事故頻傳。（記者周敏鴻攝）

    平鎮區育英路、育達路口車流交織，致交通事故頻傳。（記者周敏鴻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播