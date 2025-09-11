桃園平鎮育英路、育達路車流交織事故多 地方盼增設紅綠燈

平鎮區育英路、育達路口車流交織，還常有用路人逆向。（記者周敏鴻攝）

2025/09/11 16:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區育英路、育達路Y字型相交，車流交織致交通事故頻傳，雖曾透過標線調整來改善，但效果有限，桃園市議員黃敬平今天會勘，地方盼能增設紅綠燈，桃園市政府交通局說明，將進一步研議標線、號誌桿位等，再委由里辦公處取得地主同意書後，才能著手設計，時程未定。

育英路與育達路是Y字型相交的三叉路口，是往返中壢、平鎮與通往育達高中、義興國小的重要道路之一，黃敬平說，用路人常在路口未及時停讓，而導致小事故不斷，該路口鄰近環南路，車流本多，每逢上下學的交通尖峰時段，汽機車要從育英路轉進育達路或育達路轉進育英路的車流複雜，實在難以僅靠標線維持秩序。

黃敬平建議將育英路與育達路的Y字型路口，視為T字路口，再增設紅綠燈明確分流育英路與育達路的車流，義興里長詹瑞梅、廣興里長吳明香、廣達里長鄒碧珠等人也認為，用路人騎車到育英路與育達路口的三角處時，常因逆向、死角發生碰撞，非常危險，類似狀況地方已多次反映，過去雖調整標線卻未能有效改善，相信增設紅綠燈，才能真正避免事故發生。

交通局表示，會勘過程已先完成標線調整部分的討論，後續還將確認增設紅綠等的標線、號誌桿位位置後，再委由里辦公處取得地主同意書，之後才會進行設計、派工。

