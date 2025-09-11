為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教育部上網「菜鳥教師養成記」 實習指導教師跑半個台灣當靠山

    教育部上網「菜鳥教師養成記」，輔大實習指導教師林偉人（右）30年來當實習學生的靠山。（圖由林偉人、教育部提供）

    教育部上網「菜鳥教師養成記」，輔大實習指導教師林偉人（右）30年來當實習學生的靠山。（圖由林偉人、教育部提供）

    2025/09/11 16:29

    〔記者林曉雲／台北報導〕菜鳥教師養成記，薪火相傳也要數位化！「教育部教育實習績優獎」至今已超過1300人獲獎，以表揚帶領和協助「菜鳥教師」的「師傅」教師們，以及優秀的實習教師，為了跟上數位時代，教育部建置「教育實習績優獎20週年數位策展網站」，讓社會大眾可以更深入認識教師與師資生對於教育的投入與熱情，例如輔仁大學副教授林偉人30年來跑學校，當實習學生的靠山。

    輔大師培中心副教授林偉人當實習學生的靠山，無論實習學生是在都會國小或偏鄉學校，常在教室外看見實習指導教師林偉人的身影，投身師資培育近30年，他認為「到校訪視」不只是制度一環，更是實習學生心中最安定的靠山，除了通訊輔導、實習學生返校座談，他會不遠千里到校輔導，給予實習學生人際關係及教學專業上的建議，也協助實習學生與校方溝通，這些額外的陪伴，對升等和評鑑助益有限，但他以嫁女兒的心情看待，「怕他們不得人疼、被欺負，所以就算騎機車、搭公車，甚至跑半個台灣也要去看看。」

    此外，執教14年的地理老師江裕民，至今已輔導近50位實習學生。他認為，優秀的老師必須在教學、班級經營、行政事務、專業進修4個面向都具備能力，教育實習只有半年，要在短時間內養成1位「準老師」，需要妥善的時間分配，教育實習不光是「理性規劃」，也需要「感性陪伴」，提醒實習老師和輔導實習老師的互動可亦師亦友，但在學生面前就是真正的老師，必須展現應有的專業與自信。

    教育部師藝司科長卓意屏說明，教育實習是師資生成為合格教師的關鍵階段，不僅實踐理論，更強化教學與行政能力，而第一線輔導實習學生的實習輔導老師，更扮演至關重要角色，教育部自2006年設立教育實習績優獎，至今將邁入第20年，表揚在教育實習指導和輔導與過程中表現優異的實習指導教師、實習輔導教師及實習學生。

    承辦教育實習績優獎的國立彰化師範大學，因應數位趨勢，建置「教育實習績優獎20週年回顧與展望」數位策展網站，期盼透過數位科技的應用，讓社會大眾更了解未來教師的熱情。

    教育部上網「菜鳥教師養成記」，建置「教育實習績優獎20週年數位策展網站」。（翻攝自官網）

    教育部上網「菜鳥教師養成記」，建置「教育實習績優獎20週年數位策展網站」。（翻攝自官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播