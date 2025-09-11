教育部上網「菜鳥教師養成記」 實習指導教師跑半個台灣當靠山

教育部上網「菜鳥教師養成記」，輔大實習指導教師林偉人（右）30年來當實習學生的靠山。（圖由林偉人、教育部提供）

2025/09/11 16:29

〔記者林曉雲／台北報導〕菜鳥教師養成記，薪火相傳也要數位化！「教育部教育實習績優獎」至今已超過1300人獲獎，以表揚帶領和協助「菜鳥教師」的「師傅」教師們，以及優秀的實習教師，為了跟上數位時代，教育部建置「教育實習績優獎20週年數位策展網站」，讓社會大眾可以更深入認識教師與師資生對於教育的投入與熱情，例如輔仁大學副教授林偉人30年來跑學校，當實習學生的靠山。

輔大師培中心副教授林偉人當實習學生的靠山，無論實習學生是在都會國小或偏鄉學校，常在教室外看見實習指導教師林偉人的身影，投身師資培育近30年，他認為「到校訪視」不只是制度一環，更是實習學生心中最安定的靠山，除了通訊輔導、實習學生返校座談，他會不遠千里到校輔導，給予實習學生人際關係及教學專業上的建議，也協助實習學生與校方溝通，這些額外的陪伴，對升等和評鑑助益有限，但他以嫁女兒的心情看待，「怕他們不得人疼、被欺負，所以就算騎機車、搭公車，甚至跑半個台灣也要去看看。」

此外，執教14年的地理老師江裕民，至今已輔導近50位實習學生。他認為，優秀的老師必須在教學、班級經營、行政事務、專業進修4個面向都具備能力，教育實習只有半年，要在短時間內養成1位「準老師」，需要妥善的時間分配，教育實習不光是「理性規劃」，也需要「感性陪伴」，提醒實習老師和輔導實習老師的互動可亦師亦友，但在學生面前就是真正的老師，必須展現應有的專業與自信。

教育部師藝司科長卓意屏說明，教育實習是師資生成為合格教師的關鍵階段，不僅實踐理論，更強化教學與行政能力，而第一線輔導實習學生的實習輔導老師，更扮演至關重要角色，教育部自2006年設立教育實習績優獎，至今將邁入第20年，表揚在教育實習指導和輔導與過程中表現優異的實習指導教師、實習輔導教師及實習學生。

承辦教育實習績優獎的國立彰化師範大學，因應數位趨勢，建置「教育實習績優獎20週年回顧與展望」數位策展網站，期盼透過數位科技的應用，讓社會大眾更了解未來教師的熱情。

教育部上網「菜鳥教師養成記」，建置「教育實習績優獎20週年數位策展網站」。（翻攝自官網）

